– Zdecydowana większość producentów suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego działa zgodnie z regulacjami i standardami jakości – podkreśla Joanna Uchańska, radczyni prawna i wiceprezeska Krajowej Rady Suplementów i Odżywek (KRSiO). Przypomina też, że producentami suplementów są często firmy farmaceutyczne. Takimi firmami są np. Natur Produkt Zdrovit, Biofarm czy DOZ.

– Duzi producenci suplementów diety dbają o ich jakość i procedury również ze względu na swój wizerunek – podkreśla Agata Dęga-Nowak, wiceprezes KRSiO i dyrektor ds. jakości w spółce Ichem, która jest jednym z większych producentów kontraktowych. Ponad 70 proc. produkcji spółki, która posiada międzynarodowe certyfikaty jakości i bezpieczeństwa, trafia na eksport – głównie do krajów Unii Europejskiej, ale też na Daleki Wschód. Na zlecenie swoich klientów spółka wytwarza m.in. suplementy witaminowe, syropy i preparaty kolagenowe opracowując także receptury nowych produktów.

Suplementy z polecenia influencerki

Jak ocenia Agata Dęga-Nowak, duży wpływ na sprzedaż suplementów diety ma sezonowość (jesienią i wiosną rośnie popyt na witaminy i preparaty wzmacniające odporność na infekcje), ale ważne są też rynkowe mody, które skutecznie wspierają rynkowy popyt. Jeszcze kilka lat temu dobrze sprzedawały się np. preparaty z zielonego owsa, a w ostatnich latach hitem stały się preparaty kolagenowe. Nie tylko sięgają po nie sportowcy (na wzmocnienie stawów), ale też polecają je celebrytki i influencerki internetowe – jako sposób na utrzymanie młodzieńczej, pięknej skóry.

Influencerzy współpracujący mniej lub bardziej oficjalnie z firmami mają dziś duży wpływ na postrzeganie i na sprzedaż suplementów. Potwierdziło to tegoroczne badanie Wavemaker „Influencerzy pod lupą: etyka w social mediach, według którego rekomendacje internetowych celebrytów mają duży wpływ na zakupy internautów w wieku 15+. W tym na zakupy leków i suplementów; 30 proc. badanych wskazało, że sugeruje się tu rekomendacjami influencerów, zaś w grupie 25-34 lat ten odsetek sięga 36 proc.

Wpływ gwiazd i celebrytów pokazała niedawna afera wywołana przez znaną piosenkarkę Dodę (Dorotę Rabczewską), która wiosną 2025 r. promowała w sieci swoją linię suplementów diety zapewniając, że to dzięki suplementacji i zdrowej diecie zaleczyła chorobę tarczycy Hashimoto. Reklamy Dody oburzyły lekarzy i branżę medyczną, a Główny Inspektor Farmaceutyczny zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przez piosenkarkę przestępstwa. Podkreślał, że taka dezinformacja jest nie tylko niezgodna z przepisami (suplementy nie są produktami leczniczymi), ale też szkodliwa społecznie. Branża, w tym zwłaszcza reklamy suplementów jest już od kilku lat na celowniku regulatorów i UOKiK.