Doda i „leczenie" Hashimoto suplementami. GIF zawiadamia prokuraturę

Szef inspekcji Łukasz Pietrzak w rozmowie z portalem wp.pl stwierdził, że przypisywanie suplementom diety działania leczniczego jest niezgodne z przepisami, a takie działania mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. - To jest wyjątkowo szkodliwe społecznie. Musimy z tym walczyć - podkreślił.

Zgodnie z art. 130 prawa farmaceutycznego "Kto wprowadzanemu do obrotu produktowi przypisuje właściwości produktu leczniczego, pomimo że produkt ten nie spełnia wymogów określonych w ustawie, podlega grzywnie."



Co to jest choroba Hashimoto

Przypomnijmy, iż Hashimoto to choroba autoimmunologiczna, w której układ odpornościowy organizmu atakuje tarczycę, powodując stan zapalny i ostatecznie zaburzając jej działanie. Schorzenie powstaje na skutek wady układu odpornościowego, który sprawia, że tkanki organizmu zaczynają zwracać się przeciwko innym tkankom, traktując je jak wroga. W przypadku choroby Hashimoto dotyczy to białek tarczycowych, których niszczenie prowadzi do degradacji tarczycy i zaburzenia poziomu produkowanych przez nią hormonów.

Hashimoto kilkukrotnie częściej dotyka kobiet, niż mężczyzn. Choroba, która dotyczyła kiedyś jedynie kobiet po 50. roku życia, coraz częściej diagnozowana jest u 30-latek, ale też nastolatek i małych dzieci.