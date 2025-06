Jak pokazało badanie „International Travel Confidence Index 2025” na zlecenie Allianz Partners, aż przeszło trzy czwarte (78 proc.) Polaków planuje wakacyjny wyjazd w okresie od czerwca do września. To jeden z najwyższych wyników w Europie, wyprzedzają nas jedynie Włosi (83 proc.) i Hiszpanie (80 proc.). Ponad połowa Polaków, a dokładnie 58 proc., deklaruje przy tym, że spędzi wakacje w kraju: najwięcej nad morzem (32 proc.) oraz w górach (22 proc.). Z kolei jedna trzecia badanych (35 proc.) wyjedzie za granicę. Będą oczywiście i tacy, którzy pojadą na wakacje w kraju i za granicę. Średni budżet, jaki Polacy planują przeznaczyć na letni wyjazd, to około 6431,32 zł (czyli 1514 euro) w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe. To daje wprawdzie przedostatnie miejsce wśród dziewięciu krajów, których mieszkańców zapytano o tegoroczne plany wakacyjne, jednak Polska notuje w tym roku imponujący wzrost planowanych wydatków o 1091,71, czyli ponad 20 proc. w porównaniu z 2024 r. Dla porównania Szwajcarzy planują wydać na wakacje średnio 3722 euro, Brytyjczycy 2747 euro, Niemcy 2177 euro, Włosi 1950 euro, Francuzi 1514 euro. Polacy wyprzedzili jedynie Hiszpanów – 1056 euro.

Foto: Tomasz Sitarski

Wysokie ceny wakacji poważną przeszkodą

Tak jak przed rokiem poważną barierą dla wyjeżdżających na wakacje są kwestie finansowe. W tym roku rosnących kosztów wyjazdów obawia się aż 61 proc. europejskich podróżnych. Co ciekawe, Polacy martwią się nimi najmniej (43 proc. wskazań), mniej niż Niemcy (69 proc.), Brytyjczycy (68 proc.) czy Włosi (68 proc.). Co piąty Polak (22 proc.) w ogóle nie planuje wyjazdów – w tej grupie prawie połowa ze względów finansowych. To relatywnie niski odsetek w porównaniu z innymi krajami (np. w Holandii jest to 30 proc, a w Niemczech 34 proc.).

Polacy w ślad za innymi Europejczykami są skłonni ograniczać codzienne wydatki, aby wyjechać na wypoczynek: 65 proc. z nas planuje zrezygnować z rozrywek, a 61 proc. odłoży w czasie zakup samochodu czy remont mieszkania. Jednocześnie, gdy już planujemy wyjazd, chcemy, aby był wyjątkowy – aż 51 proc. polskich turystów (najwięcej w zestawieniu) zadba o luksusowe doświadczenia podczas podróży (nie szczędząc przy tym większych wydatków – w końcu wakacje są raz w roku).