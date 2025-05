Włoski urząd antymonopolowy poinformował o porozumieniu z firmą Dior, która należy do koncernu LVMH i zdecydował o zamknięciu dochodzenia „bez stwierdzenia naruszenia przepisów”.

W ramach ugody Dior przekaże 2 miliony euro w ciągu pięciu lat na wsparcie inicjatyw mających na celu pomoc ofiarom wyzysku pracowniczego – informuje CNN.

W ubiegłym roku prokuratura w Mediolanie ujawniła istnienie warsztatów, w których niedostatecznie opłacani pracownicy – często imigranci przebywający we Włoszech nielegalnie – produkowali skórzane torebki sprzedawane następnie Diorowi i Armaniemu za ułamek ich ceny detalicznej.

Dochodzenie przeciwko Diorowi we Włoszech

To odkrycie skłoniło włoski urząd antymonopolowy do wszczęcia postępowania mającego ustalić, czy luksusowe marki wprowadzały konsumentów w błąd, koncentrując się na rozbieżnościach między ustaleniami śledczych dotyczących prawa pracy a komunikatami marek kierowanymi do konsumentów w zakresie rzemiosła i społecznej odpowiedzialności biznesu.