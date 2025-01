Z Funduszu Inwestycji Kapitałowych te środki będą przekazywane do spółek, które złożą wnioski na tworzenie zdolności do produkcji amunicji wielkokalibrowej. W zamian Skarb Państwa będzie obejmował w nich udziały – zdecydowana większość tych środków zapewne trafi do spółek z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. – Ale składać wnioski mogą także inne podmioty, dla nas priorytetem jest powstanie zdolności do produkcji tej amunicji. Zakładam, że te środki zostaną rozdysponowane do końca roku – mówi nasz rozmówca z MAP.

W sumie w tych dwóch programach dla zbrojeniówki zarezerwowano 7 mld zł.

Inwestycje się przeciągają

Warto jednak pamiętać, że już wcześniej państwo przeznaczało środki na inwestycję w spółki PGZ. Najgłośniej było o tzw. projekcie 400, które realizuje spółka Mesko ze Skarżyska-Kamiennej. Chodzi o odtworzenie zdolności do produkcji prochu w Pionkach oraz zwiększenie potencjału produkcyjnego amunicji małokalibrowej, średniokalibrowej, wielkokalibrowej i rakiet realizowanego w zakładach w Skarżysku-Kamiennej i w wydziałach zamiejscowych spółki.

Pierwotna wartość została obliczona właśnie na nieco ponad 400 mln zł, ale później ją zwiększono. W 2023 r. spółka zawnioskowała o kolejne dofinansowanie, ale do tej pory odpowiedzi nie ma. Problem w tym, że w pierwszych planach inwestycja miała być gotowa do końca 2022 r., a już po przesunięciach projekt miał zostać zakończony do końca 2024 r. Ale to też się nie udało. Jak teraz wygląda sytuacja? – Obecnie w Skarżysku-Kamiennej Mesko kończy zadania budowlane. Planowane zakończenie prac to koniec pierwszego kwartału 2025 r. W przypadku montażu technologii 90 proc. maszyn już pracuje w oddanych wcześniej obiektach. Pozostałe urządzenia są przywożone, montowane i testowane. Planowany czas zakończenia tych prac to przełom pierwszego i drugiego kwartału 2025 r. W Pionkach zostały odebrane w zakresie budowlanym trzy obiekty. W dwóch z nich praktycznie zakończono montaż urządzeń i linii technologicznych, które zostaną oddane do użytkowania. Trwają prace w jednym kompleksie budynków – planowane zakończenie prac budowlanych to koniec czerwca 2025 r. – wyjaśniają nam pracownicy Biura Komunikacji i Promocji PGZ.