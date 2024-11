Potężne zwolnienia w Poczcie Polskiej. Propozycję odejścia dostało ponad 700 osób

90 proc. osób, które dostały propozycję odejścia w pierwszym etapie POD, to pracownicy centrali spółki. Plan przewiduje, że pracownicy, którzy zdecydują się skorzystać z Programu Dobrowolnych Odejść otrzymają równowartość 12 pensji i będą mogli podjąć nową pracę już następnego dnia. W tym roku PDO ma kosztować Pocztę Polską ok. 50 mln zł, a koszt całego programu to ok. 600 mln zł. Prezes Mikosz przypomniał, że blisko 65 proc. kosztów Poczty Polskiej stanowią płace. W porównaniu do innych poczt europejskich, które przeszły już procesy modernizacji działań, jego zdaniem to „niewspółmiernie duża wartość". W ciągu najbliższych 6 lat ok. 26 proc. załogi osiągnie wiek emerytalny.

Jak zmienią się wynagrodzenia pracowników Poczty Polskiej

- Celem zmian jest też uczynienie z Poczty Polskiej atrakcyjnego pracodawcy – stwierdził Sebastian Mikosz. Przypomniał, że w firmie negocjowany jest nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Zakłada on m.in. przywrócenie znaczenia wynagrodzenia zasadniczego, co zdaniem zarządu ma oznaczać realną podwyżkę płac dla 31 proc. pracowników. Chodzi też o „urynkowienie wewnętrznego modelu wyceny stanowisk", co ma dać wzrost wynagrodzeń dla kolejnych ok. 43 proc. zatrudnionych. Nowy ZUZP ma też stworzyć przejrzyste zasady rozwoju i awansu.

- Zaprezentowaliśmy związkom zawodowym model wynagrodzeń zasadniczych, który zakłada, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze ukształtuje się na poziomie płacy minimalnej, co - jak się okazuje, dotąd wcale nie było takie oczywiste. Przy obecnych uwarunkowaniach spółki przełoży się to na realny wzrost wynagrodzenia dla 31 proc. pracowników - powiedział prezes Mikosz.

Dodał, że w rozmowie ze związkami zawodowymi wskazywał m.in. na jeden z największych problemów spółki, jakim był dotychczasowy brak inwestycji. - Jeśli zaczniemy przesuwać pieniądze z inwestycji na wynagrodzenia, to nie wyjdziemy z impasu, w którym tkwimy. Kiedy rozmawiam z pracownikami, mam wrażenie, że dobrze to rozumieją. Życzyłbym sobie, żeby zrozumiała to również strona społeczna, czyli związki zawodowe – stwierdził szef Poczty Polskiej.

Poinformował, że Poczta rekrutuje wewnętrznie 251 tzw. supernaczelników, czyli naczelników mikroregionów. - Zdefiniowaliśmy na nowo stanowisko naczelnika pocztowego. Będzie to osoba odpowiadająca za to, żeby punkty i placówki mu podległe funkcjonowały dużo sprawniej i efektywniej, a u podłoża tej koncepcji tkwi idea decentralizacji. W tej chwili w Poczcie Polskiej mamy aż 1860 naczelników, to prawie o osiem razy więcej niż w naszym planie – powiedział prezes Mikosz.