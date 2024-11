NIK opublikowała we wtorek, 12 listopada, zaskakujące wyniki kontroli przeprowadzonej w Poczcie Polskiej. Pod lupę wzięto inwestycje zrealizowane przez największego polskiego operatora pocztowego w Polsce w trzech ostatnich latach. Jak stwierdzono w raporcie, „przedsięwzięcia, które miały zwiększyć konkurencyjność w obszarze nowoczesnych usług pocztowych, prowadzone były nierzetelnie i niegospodarnie”.

NIK wyjaśniła, że chodzi zwłaszcza o strategiczny projekt Poczty, jakim było stworzenie sieci automatów paczkowych. Autorzy raportu twierdzą, że realizowano go „z naruszeniem warunków zawartej umowy, niegospodarnie i niecelowo, co naraziło Pocztę Polską na nieuzasadnione koszty oraz doprowadziło do utraty oczekiwanych korzyści”.

NIK: Poczta Polska nie poradziła sobie z transformacją cyfrową

Zdaniem NIK, państwowy operator poniósł klęskę w obszarze transformacji cyfrowej i rozwoju nowoczesnych usług, nie radząc sobie z wyzwaniami rynku. Jak wskazano w raporcie, liczba usług zrealizowanych przez Pocztę Polską w 2022 r. zmniejszyła się w porównaniu do 2019 r. o 6 proc., podczas gdy inni operatorzy pocztowi odnotowali wzrost zrealizowanych usług od 16 proc. do 1165 proc.