Litera "R" na skrzynce pocztowej. Dowiedz się, co oznacza

W wersji papierowej dostępny jest w placówkach Poczty Polskiej. Można go również pobrać i wydrukować z jej strony internetowej. Po wypełnieniu i podpisaniu wystarczy przekazać go listonoszowi lub zanieść do placówki.

W przypadku formularza w wersji elektronicznej konieczne jest potwierdzenie swojej tożsamości. Można to zrobić na dwa sposoby – osobiście w placówce pocztowej lub poprzez profil zaufany. Drugi ze sposobów nie wymaga wychodzenia z domu.

Prawidłowo złożone „Żądanie doręczania przesyłek poleconych do oddawczej skrzynki pocztowej” skutkuje umieszczeniem przez pracownika poczty naklejki z literą „R” na skrzynce pocztowej klienta. Wrzucanie listów poleconych do skrzynki jest możliwe – jak można przeczytać na stronie internetowej Poczty Polskiej – „od dnia następnego” po dniu przyjęcia formularza.

Usługa „Polecony do skrzynki” jest bezpłatna i obowiązuje do momentu rezygnacji z niej przez klienta.

Litera „R” na skrzynce pocztowej: Czy zawsze jest skuteczna?

Naklejka z literą „R” nie oznacza jednak, że wszystkie przesyłki polecone trafią bezpośrednio do skrzynki pocztowej adresata. Listonosz lub kurier nie mogą bowiem wrzucić do niej przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru oraz takich, w przypadku których uniemożliwiają to ich kształty lub rozmiary.