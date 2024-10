Od 1 stycznia obowiązkiem stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych zostaną objęte także zawody zaufania publicznego, czyli: adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, notariusze oraz rzecznicy patentowi.

Czy przedsiębiorcy muszą korzystać z systemu e-Doręczeń?

Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG oraz KRS muszą posiadać skrzynkę do e-Doręczeń. Rejestracja konta firmowego odbywa się przez portal biznes.gov.pl. Przedsiębiorca posiadający już adres do e-Doręczeń jako obywatel musi założyć oddzielnie skrzynkę “firmową”. Termin obowiązkowego wdrożenia systemu zależy od daty rejestracji firmy. Przedsiębiorcy rejestrujący firmę w CEIDG lub KRS od 1 stycznia 2025 będą zakładać skrzynkę e-Doręczeń w trakcie rejestracji działalności. Firmy zarejestrowane w CEIDG do 31 grudnia 2024 muszą posiadać adres do e-Doręczeń od 1 października 2026 roku. Krótszy termin obowiązuje firmy zarejestrowane w KRS przed 1 stycznia 2025 roku. W tym wypadku adres do e-Doręczeń należy posiadać od 1 kwietnia 2025.

Posiadanie skrzynki ułatwi i przyspieszy korespondencję administracyjną. Od 1 października 2029 roku e-Doręczenia zostaną także wdrożone m.in. w sądach, prokuraturze oraz jednostkach samorządu terytorialnego (w zakresie publicznej usługi hybrydowej).

Czy posiadanie „skrzynki cyfrowej” jest obowiązkowe? Jak i gdzie ją założyć?

W przypadku zwykłych obywateli posiadanie skrzynki i korzystanie z e-Doręczeń nie jest obowiązkowe. Może jednak znacznie przyspieszyć korespondencję z urzędami, instytucjami i firmami. Założenie skrzynki elektronicznej dla osoby fizycznej (z unikalnym adresem do doręczeń ADE) odbywa się przez portal gov.pl, można również wybrać niepublicznego dostawcę usługi. Aby uzyskać indywidualny adres do e-Doręczeń należy wypełnić elektroniczny wniosek przez portal gov.pl. Logowanie do systemu jest możliwe przez profil zaufany, e-dowód, aplikację mObywatel, eID lub bankowość elektroniczną.