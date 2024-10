Najdroższy znaczek pocztowy na świecie kosztował 9,5 mln dol. Polskie też dają zarobić

Czytaj więcej Biznes Karol III trafia na znaczki. Nie będzie rewolucji Ujawniono, jak będą wyglądać znaczki pocztowe z wizerunkiem nowego króla Wielkiej Brytanii. Poza zmianą monarchy nie będzie większych zmian.

W Polsce najrzadsze znaczki, zwłaszcza te z błędami drukarskimi, mogą osiągać ceny rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych, w zależności od tego, czy sprzedawane są w domach aukcyjnych, czy na aukcjach internetowych. Im starszy znaczek, tym wyższa jego wartość.

Najcenniejsze znaczki w Polsce

Jednym z najcenniejszych polskich znaczków jest pierwszy polski znaczek, walor wydany 1 stycznia 1860 roku, czyli jeszcze w czasach zaborów. Znaczek ten przedstawia herb Królestwa Polskiego – dwugłowego orła rosyjskiego z Orłem Białym na piersi. Znaczek ma napis „Za łót kop. 10”, co oznaczało, że kosztował 10 kopiejek i pozwalał na wysyłkę listów o wadze do pół łuta (12,7 grama) w granicach Królestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego. Wycofano go z obiegu 13 kwietnia 1865 roku, kiedy zlikwidowano autonomię Królestwa Polskiego, a niewykorzystane egzemplarze zostały zniszczone. W 2018 roku jeden z tych znaczków osiągnął na aukcji w Domu Aukcyjnym Christopha Gaertnera cenę 40,7 tys. dol. (ponad 150 tys. zł).

We wrocławskim Muzeum Poczty i Telekomunikacji zaprezentowano najdroższy polski znaczek pocztowy PAP/Maciej Kulczyński

W polskiej filatelistyce wyjątkowo wysoką wartość ma także tzw. niebieska 10-koronówka z wydania krakowskiego z 1919 roku, na której umieszczono czarny nadruk „Poczta Polska”. Wydrukowano jedynie 440 egzemplarzy tego znaczka, a jego wartość może dziś sięgać nawet 70 tys. zł. Jeden z egzemplarzy, wystawiony na aukcji Cherrystone w Nowym Jorku w 2009 roku z ceną wywoławczą 30 tys. dol., został sprzedany za 55 tys. dol. (około 170 tys. zł). Jego wartość katalogowa, według wydawnictwa Fischera, w 2014 roku wynosiła pół miliona złotych.

Znaczki z okresu PRL-u również cieszą się dużym uznaniem, zwłaszcza „odwrotka bokserów” z 1956 roku, wydana z okazji Igrzysk Olimpijskich w Melbourne. Błąd drukarski podniósł wartość całej serii, która liczyła podobno jedynie 14 znaczków. Dziś osiągają one ceny nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.