Erste Group przejmuje Santander Bank Polska

Austriacka grupa Erste Group ogłosiła zakup pakietu 49 proc. udziałów w Santander Bank Polska za 7 mld euro. Cena jednej akcji wyniosła 584 zł, co pokazuje determinację Erste w wejściu na polski rynek bankowy. To jedno z największych przejęć sektora finansowego w ostatnich latach. Do tej pory Erste była obecna w 7 krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej – teraz stawia na Polskę jako strategiczny kierunek ekspansji.

Unia Europejska walczy o amerykańskich naukowców

Komisja Europejska rusza z programem „Wybierz Europę”, oferując 500 mln euro na badania dla naukowców z USA. W obliczu cięć w amerykańskim szkolnictwie wyższym, UE liczy na pozyskanie talentów z zagranicy. To ruch nie tylko naukowy, ale i geopolityczny – Bruksela chce zbudować nową przewagę konkurencyjną opartą na wiedzy i innowacji.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.