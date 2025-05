Rośnie kapitalizacja spółek Skarbu Państwa, a to nie wszystkie korzyści

Ministerstwem Aktywów Państwowych od równo roku kieruje Jakub Jaworowski. W poniedziałek podsumował ten okres. – Przez ten rok udało się przekonać dużą część inwestorów, że Skarb Państwa może być racjonalnym i przewidywalnym współwłaścicielem i to jest jedna z przyczyn wzrostu wartości kapitalizacji spółek z udziałem Skarbu Państwa notowanych na warszawskim parkiecie – mówił w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej minister Jakub Jaworowski.

Resort aktywów policzył, że kapitalizacja rynkowa notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz notowanych na GPW ich spółek zależnych wzrosła od 10 maja 2024 r. o 51,2 mld zł, czyli o 16 proc., do poziomu 378,7 mld zł. Notowania indeksu (w wersji dochodowej) spółek z bezpośrednim udziałem Skarbu Państwa (MAPdirectTR ) wzrosły w tym okresie o 21,9 proc., a notowania indeksu polskich blue chips (WIG20 TR) o 18 proc., notowania zaś europejskich blue chips (Euro Stoxx TR) o 6,9 proc. – Kapitalizacja spółek z udziałem Skarbu Państwa zależy od wielu czynników, w tym takich, na które nie mamy żadnego wpływu. Dla niektórych spółek sytuacja rynkowa była i jest trudna, inne zmagają się z nietrafionymi inwestycjami rozpoczętymi przez poprzedników i zostały zmuszone do zawiązania wielomiliardowych rezerw zmniejszających zyski. Na przykład wyniki Orlenu za 2024 r. zostały obciążone 13,5 mld zł odpisów wynikających w dużej mierze z wcześniejszych błędnych decyzji – mówił Jaworowski.

Transformacja energetyczna i strategie spółek

Wskazywał, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy istotnie wzrosły notowania spółek z sektora energetycznego i finansów. Ceny akcji PGE wzrosły o 29,4 proc., Enei o 44,5 proc., Tauronu o 95,6 proc. – Inwestorzy doceniają te spółki mimo olbrzymich wyzwań, barier regulacyjnych i wciąż dużego udziału konwencjonalnych źródeł energii. Warte setki miliardów złotych inwestycje w energetykę, planowane na najbliższe lata, są ważne dla konkurencyjności polskiej gospodarki, gdyż pozwolą na skuteczną transformację sytemu elektroenergetycznego i zapewnią w dłuższym okresie stabilne źródła energii z cenami prądu na społecznie akceptowalnym poziomie – przekonuje resort aktywów państwowych i wspiera te procesy inwestycyjne, pomagając w pozyskiwaniu źródeł finansowania m.in. z KPO.

Ministerstwo Aktywów Państwowych wyliczało w poniedziałek, że do 2035 r. Orlen przeznaczy na inwestycje nawet 380 mld zł, a Enea 107,5 mld zł. Tauron do 2035 r. zamierza zainwestować ok. 100 mld zł. Grupa PGE, jeszcze przed ogłoszeniem strategii, zadeklarowała przeznaczenie 75 mld zł na dystrybucję energii oraz 18 mld zł na jej magazynowanie. Inwestycje posłużą modernizacji infrastruktury, ale też zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii oraz wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Czysta energia z morskich farm wiatrowych Baltic Power Grupy Orlen i Northland Power oraz Baltica 2 Grupy PGE i Orsted ma popłynąć do milionów gospodarstw domowych.