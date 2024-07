Chińczycy nie czekają, aż UE zdecyduje się ostatecznie co zrobi z cłami

Jak napisał hiszpański dziennik „Expansion” chiński SAIC rozmawia z rządem w Madrycie o postawieniu fabryki w tym kraju. Należące do Geely Volvo Car AB przyspieszyło plany produkowania EX30 w swojej belgijskiej fabryce w Gandawie. Oprócz tego ten sam model jest już produkowany w Chinach. A auta składane z chińskich komponentów w Tychach przyniosą Leapmotor i Stellantisowi zysk w wysokości 3,2 tys. euro na każdej sztuce — wyliczyli chińscy analitycy Jefferies. Gdyby z Chin sprowadzano gotowe pojazdy, a cła by pozostały ten zysk zmniejszyłby się do tysiąca euro.

A co więcej. Gdyby za inwestycjami w składanie aut w europejskich fabrykach pojawili się w Europie także chińscy producenci części, te zyski wzrosłyby jeszcze bardziej.

Mimo współpracy z chińskim Leapmotorem prezes Stellantisa, Carlos Tavares nie ustaje w ostrzeżeniach przed chińską konkurencją. — Wszystkie rządy europejskie umizgują się do Chińczyków, aby pojawili się w ich krajach i składali u nich swoje auta. Włochy, Francja, Niemcy i Hiszpania, wszyscy już „zaręczyli się z Chinami”. A to my jesteśmy tutaj, żeby z nimi walczyć — mówił Tavares w Bloomberg TV.

” To oczywiste, że takie kraje, jak Włochy zrobią wszystko, aby utrzymać miejsca w przemyśle i i uważnie śledzą co się dzieje na ich własnym rynku. Ale to Chińczyków nie powstrzyma. Oni są zdeterminowani i zawsze znajdą drogę obejścia problemu. dlatego zawsze osiągają swój cel. To dlatego w tej chwili uważnie przyglądają się fabrykom, których chcą się pozbyć, bądź zamknąć europejscy producenci — Alexandre Marian, partner i dyrektor generalny w firmie analitycznej AlixPartners.