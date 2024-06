Proces rozliczania byłych zarządów i rad nadzorczych nabiera tempa. Czwartek był kolejnym dniem, który przyniósł w tym zakresie nowe informacje. Chodzi m.in. o decyzję walnego zgromadzenia PKP Cargo. Nie udzieliło ono absolutorium pięciu osobom ze ścisłego kierownictwa narodowego przewoźnika z wykonywanych przez nich obowiązków w 2023 r. Skwitowania nie otrzymał m.in. były prezes Dariusz Seliga.

Kilka dni temu obecne kierownictwo PKP Cargo zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby będące członkami zarządu firmy w latach 2022–2023. Miały one bez należytego zabezpieczenia interesów spółki podjąć działania związane z przewozem węgla, czym sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w mieniu PKP Cargo. Wprawdzie transport był realizowany w następstwie decyzji ówczesnego premiera, ale bez uprzedniego zawarcia umowy z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz bez uchwały zarządu przewoźnika lub innych jego organów. – Także sam sposób wykonania przedmiotowych decyzji wyrządził spółce szkodę majątkową wielkich rozmiarów. Stąd też zachodzi bezwzględna konieczność złożenia zawiadomienia przez obecny zarząd spółki do prokuratury – to obowiązek wynikający z przepisów prawa – przekonuje Marcin Wojewódka, p.o. prezes PKP Cargo.

Zapewnia, że obecny zarząd analizuje decyzje poprzedników, których działalność doprowadziła do tego, że firma straciła znaczną część udziałów w rynku i wpadła w kłopoty finansowe. Tym samym nie wyklucza, że do prokuratury trafią kolejne pisma o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Azoty bez absolutorium

W czwartek miało też miejsce ZWZ w Azotach (do chwili zamknięcia tego numeru jego wyniki nie były znane). Wcześniej rada spółki negatywnie oceniła wykonanie obowiązków w ubiegłym roku przez byłego prezesa Tomasza Hinca oraz pozostałych członków zarządu. Wiadomo za to, że 21 czerwca walne w zależnych Zakładach Chemicznych Police zdecydowało o nieudzieleniu absolutorium byłemu prezesowi Mariuszowi Grabowi oraz dwóm wiceprezesom. Na 28 czerwca zaplanowano obrady w Zakładach Azotowych Puławy. Również w tym przypadku rada negatywnie zaopiniowała wykonanie ubiegłorocznych obowiązków przez byłych członków zarządu.