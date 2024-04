Wicepremier Krzysztof Gawkowski: Po wakacjach strategia cyfryzacji

- Po wakacjach zostanie przedstawiona strategia cyfrowa dla Polski – zapowiedział w środę wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podsumowując pierwsze 100 dni pracy w resorcie. - W 2025 roku Polska ma mieć jasne cyfrowe cele na kolejne lata – dodał.

Reklama

Trzy ustawy w rok

Plan resortu kierowanego przez Krzysztofa Gawkowskiego na ten rok dotyczy przede wszystkim prac legislacyjnych nad trzema ustawami: Prawem Komunikacji Elektronicznej, Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa oraz ustawie o usługach cyfrowych. – Wtedy uznam, że wiele zrobiliśmy – powiedział wicepremier.

Czytaj więcej Banki Rekordowe wynagrodzenie prezesa NBP. Tyle zarabia Adam Glapiński Adam Glapiński po raz kolejny pobił rekord zarobków na stanowisku prezesa NBP. Co ciekawe, większość jego wynagrodzenia stanowią nagrody.

PKE to ustawa wdrażająca do polskiego prawa Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). Powinno się to stać do końca 2020 r. Za opóźnienie Komisja Europejska zaczęła naliczać Polsce kary.

Izby reprezentujące operatorów telekomunikacyjnych zgłosiły szereg uwag do ostatniej wersji rządowego projektu. Chciałyby usunięcia z niej wszystkich elementów, nie wynikających z EKŁE.