Władimir Żukow, wiceprezes ds. relacji inwestorskich i zrównoważonego rozwoju Norylskiego Niklu przyznał, że w tej sytuacji koncern produkuje teraz głównie na rynek krajowy. „Próbujemy jednak przyjrzeć się możliwościom, jakie istnieją na rynku azjatyckim, przede wszystkim w Chinach”.

Według własnych danych, w 2021 roku udział Azji w sprzedaży Norylskiego Niklu wyniósł 27 proc. (4,7 miliarda dolarów). W 2022 roku wzrósł do 31 proc. (5 miliardów dolarów), a według wyników pierwszego kwartału 2023 roku dostawy produktów do Azji rynek wzrosły do 45 proc. całkowitej sprzedaży.

Udział sprzedaży w Europie spadł najbardziej na przestrzeni lat, ale w Ameryce Północnej i Południowej pozostał praktycznie niezmieniony: w latach 2021 i 2022 sprzedaż w Ameryce wyniosła 15 proc. całości (odpowiednio 2,3 miliarda dolarów i 2,6 miliarda dolarów). , w pierwszym kwartale 2023 r. – 17 proc..

Tych danych nie można zweryfikować. Zastanawia też fakt, że zaczyna się drugi kwartał 2024 r a Norylski Nikiel podaje jedynie sprzedaż za I kw. 2023 r.