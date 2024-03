Zagłosuj w Plebiscycie Polska Architektura 2023. Wybierz najlepszą realizację architektoniczną minionego roku.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia



Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej kreatywnych pracowni i projektów 2023 roku zrealizowanych w Polsce. To jedyny plebiscyt, który obejmuje swoim zasięgiem wszystkie dziedziny projektowania: kubaturę, wnętrza i krajobraz. Tradycyjnie już laureaci wybrani zostaną dwutorowo. Głosuje publiczność i profesjonalne jury. Głosowanie internautów potrwa do 8 kwietnia 2024 do końca dnia.

Plebiscyt Polska Architektura XXL to najbardziej kompleksowy przegląd aktywności polskiej branży architektonicznej. W jego ramach realizacje są wybierane w trzech dziedzinach: kubatura, wnętrza i krajobraz, każda podzielona na dwie kategorie - obiekty publiczne i prywatne. Zostanie też przyznana nagroda Grand Prix.

Dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje internet, zadaniem plebiscytu jest oddanie stanu polskiej architektury oraz zmian jakie zachodzą na polskiej scenie projektowej. Plebiscyt nie koncentruje się przy tym tylko na najbardziej znanych pracowniach, ale pozwala na zaistnienie także mniej znanym, ambitnym biurom z mniejszych ośrodków lub takim, które swoimi ciekawymi dokonaniami chcą wyznaczać nowe trendy i ścieżki rozwoju polskiej architektury. W tym sensie jest też doskonałą platformą do promocji ambitnych, nowy biur projektowych.

Wybierz najlepszą realizację architektoniczną 2023

W tegorocznym Plebiscycie o głosy walczy 74 kandydatów. Ich prezentacje zebrane w specjalnych formularzach plebiscytowych znaleźć można w ramkach na stronach głównych wortali: