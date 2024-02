Kaczyński zadzwoni do komisarza, żeby złożył dymisję. Wojciechowski się broni

Jarosław Kaczyński chce dziś dzwonić do komisarza Wojciechowskiego i prosić o to, by komisarz złożył dymisję. Tak powiedział dziś w sejmie dziennikarzom, którzy pytali, czy w obliczu kolejnego ogólnopolskiego strajku rolników jest zadowolony z jego pracy.

- Sądzę, że pan komisarz, i dzisiaj będę go telefonicznie, bo nie mogę inaczej, prosił o to, powinien zakończyć swoją misję - odpowiedział na pytanie Jarosław Kaczyński, cytowany przez PAP. Przyznał przy tym, że nie ma żadnego wpływu na to, czy Wojciechowski pozostanie komisarzem, czy jednak skróci swoją pracę o kilka miesięcy.

Kto odpowiada za tragiczny stan polskiej wsi?

Przypomnijmy, że jeszcze w 2019 r. prezes PiS wychwalał swojego kandydata w mediach. - Janusz Wojciechowski jest bardzo dobrym kandydatem na komisarza rolnictwa, mającym duże doświadczenie, także to europejskie. Ta teka jest dla polskiego rolnictwa niezwykle ważna — mówił podczas rozmowy w TVP1. Tweeta można nadal znaleźć na portalu X. Na konwencji PiS w Sieradzu w tym samym roku mówił o Wojciechowskim, że on "Polską wieś zna i on polską wieś naprawdę kocha i on w ogóle kocha wieś".