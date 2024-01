Bruksela ujawnia o jakiej wartości broń dostarczyła Ukrainie

Dane podał szef dyplomacji UE Josep Borrell po nieformalnym spotkaniu w Brukseli szefów ministerstw obrony krajów UE.

„Instytucje Unii i kraje członkowskie wspólnie dostarczyły Ukrainie broń o wartości 28 miliardów euro w latach 2022 i 2023... Liczba ta rośnie. W tym roku spodziewamy się, że osiągnie 21 miliardów euro w ciągu zaledwie roku” – powiedział Borrell podczas konferencji prasowej w środę 31 stycznia (wypowiedź na Youtube).

Dyplomata zauważył, że do końca tego roku kraje Wspólnoty planują dostarczyć do Kijowa ponad 1 mln amunicji. Borrell podkreślił, że od początku konfliktu na Ukrainie zdolności produkcyjne amunicji w UE zwiększyły się o 40 proc. i możliwe już jest osiągnięcie celu jakim jest produkcja 1 miliona amunicji rocznie. Do końca 2024 r. liczba ta wzrośnie do 1,4 miliona rocznie.

„W zeszłym roku UE i państwa członkowskie zobowiązały się dostarczyć Ukrainie 1 milion pocisków w ciągu jednego roku. (…) Według najnowszych informacji z krajów członkowskich, a liczby te zmieniają się codziennie, od marca ubiegłego roku do chwili obecnej dostarczyliśmy 330 tys. pocisków – to jedna trzecia naszego celu. Spodziewam się, że do marca uda się dostarczyć kolejne 200 tys., więc w sumie będzie ich 530 tys., co stanowi nieco ponad 50 proc. zakładanego celu” – powiedział szef europejskiej dyplomacji.