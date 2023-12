Zachęcamy marketerów do wykorzystywania „supermocy”

Oczywiste jest, że otoczenie medialne diametralnie się zmieniło w porównaniu do sytuacji sprzed lat. Kiedyś można było dotrzeć do konsumentów korzystając tylko z telewizji i nośników drukowanych. Dziś liczba opcji, jakie mamy w digitalu, oraz sposób, w jaki docieramy do konsumentów za pośrednictwem wideo czy też mediów społecznościowych i filmików na TikToku, wymaga od nas ciągłych innowacji i uczenia się, na bezprecedensowym poziomie. Więc tak – zdecydowanie nie tylko produkt, ale także komunikacja wymaga innowacji, jeśli chcemy dotrzeć do naszych konsumentów. Jesteśmy firmą oferującą produkty masowe, które zaspokajają codzienne podstawowe potrzeby. Musimy więc mówić do 100 proc. ludzi, a nie tylko do jakiejś niewielkiej części populacji.

Nowe możliwości komunikacji poprzez nowe kanały przynoszą nowe wyzwania, ale i nowe możliwości. Jaka jest zatem pani zdaniem przyszłość marketingu?

Przyszłość marketingu wymaga od nas dużej pokory i zwinności. Wymaga codziennego uczenia się tak, jakby to był pierwszy dzień. Adaptowania nowych technologii po to, aby realizować nasze ambicje: dotarcia do większej liczby konsumentów i zachwycenia ich lepszym produktem.

Przyszłość marketingu pozwala nam wykorzystać „supermoce”, które mamy dziś do dyspozycji, na przykład generatywną sztuczną inteligencję, algorytmy, Big Data. To nazwałabym częścią naukową. Ale komunikacja to coś więcej, to połączenie nauki i sztuki. Sztuką jest zachwycenie naszych konsumentów. Musimy więc tworzyć i pielęgnować postawy, które są otwarte na oba te aspekty działania, stawiać na talenty, które są bardziej skłonne do ciągłego uczenia się, aby dopasowywać się do błyskawicznie zmieniających się możliwości.

Przyszłość marketingu widzę również w zdolności marketerów do nieustannego testowania i wprowadzania zmian. Kiedyś przygotowywało się jakiś sposób komunikacji, testowało go, a potem korzystało się z niego przez dziesięć lat i ciągle się sprawdzał. Teraz, jeśli tak postąpisz, polegniesz w ciągu dwóch lat. Musimy więc nieustannie stawiać sobie wyzwania, testować i uczyć się w bardzo zdyscyplinowany sposób, abyśmy mogli stale ulepszać koncepcje i materiały komunikacyjne, żeby nasze propozycje nieustannie były ważne zarówno dla konsumentów, jaki dla sprzedawców detalicznych.