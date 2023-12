Bałtów stolicą świętokrzyskiego biznesu

Przedsiębiorcy dowiedzieli się też, jakie finansowe wsparcie już teraz dostępne jest na poziomie regionalnym i z jakiego będą mogli skorzystać w przyszłości, o czym informowali przedstawiciele takich organizacji jak: Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy, Świętokrzyski Fundusz Rozwoju, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, czy Centrum Innowacji Gospodarczej i Technologii.

Od rozwoju po ESG

Jednym z największych wyzwań, jakie czeka biznes w najbliższym czasie, jest wdrożenie unijnych przepisów, które nakładają na firmy obowiązek przygotowywania raportów niefinansowych. Mają być w nich zawarte informacje m.in. na temat wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko i lokalne społeczności.

Eksperci wyjaśniali, czym jest ESG, jaki już ma wpływ na biznes i rozwój firm oraz jak przygotować przedsiębiorstwa do wdrożenia polityk z zakresu zrównoważonego rozwoju. O tym szczegółowo informowały Agnieszka Cyniak, Wiceprezes MOVON Concept i Magdalena Legęć, która od prawie 30 lat zdobywa doświadczenie w międzynarodowych i polskich firmach zajmując się zagadnieniami z obszaru strategicznego zarządzania.

– Standardy zrównoważonego rozwoju coraz silniej wpływają na konkurencyjność oraz dostęp do źródeł finansowania firm z sektora MŚP. Im szybsze dostosowanie do tych wymogów, tym mocniejsza pozycja firmy na rynku krajowym, zagranicznym oraz w relacjach z partnerami biznesowymi w całym łańcuchu dostaw. ESG wpływa na reputację marki, jej rentowność i wytrzymałość firmy – zaznacza Magdalena Legęć.

– Zrozumienie tego, czym jest zrównoważony rozwój i co oznacza ESG dla firmy pozwoli na mądrą strategię wdrożenia i podejmowania działań w tych obszarach. Zachęcam do korzystania z pomocy i wsparcia specjalistów i ekspertów. To daje pewność i spokój w działaniu – dodaje Agnieszka Cyniak.

Z kolei Piotr Konopka, Head Of Business Development InnoThink, przedstawiał narzędzia wspierające ESG, z uwzględnieniem zdalnych specjalistów z niepełnosprawnościami. Główną część forum składającą się z prelekcji i debat zakończyła dyskusja na temat tego, czym w dzisiejszym świecie jest zrównoważone przywództwo i jacy powinni być liderzy i liderki wyznaczające kierunki rozwoju dla swoich zespołów.