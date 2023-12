Deep Tech CEE Summit 2023: zrozumienie specyfiki startupów deep tech przez inwestorów oraz odpowiednie relacje z ich twórcami kluczem do udanych inwestycji

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia



Wnioski zebrane przez panelistów i uczestników przedsięwzięcia wyraźnie pokazują, że odpowiednia wiedza oraz zrozumienie specyfiki inwestowania w startupy oparte na rozwiązaniach naukowych i wysokotechnologicznej inżynierii będą siłą napędową rozwoju środowiska deep techowego w naszym regionie.

Warszawa to niekwestionowany lider Polski i regionu CEE pod względem miejsca przyjaznego startupom, jak i kreowania rozwiązań deep tech. Ponadto samo miasto może pochwalić się imponującą liczbą 1 218 jednostek badawczo-rozwojowych, które mają potencjał do wykreowania kolejnych wysoko innowacyjnych projektów. Szacuje się, że aż 30% polskich startupów oraz 40% polskich firm zajmujących się sztuczną inteligencją ma tu swoją siedzibę. Wszystko to potwierdza, że Warszawa odgrywa ważną rolę jako centrum innowacji i kreowania rozwiązań deep tech, tym razem przyciągając inwestorów i twórców przełomowych technologii na Deep Tech CEE Summit 2023.

- Kluczem do budowania globalnie wizerunku regionalnego lidera oraz moderatora działań w obszarze deep tech w regionie Europy Środkowej i Wschodniej nie jest promowanie Polski jako najlepszego kraju w regionie czy też pokazywania w czym jesteśmy lepsi od innych 20+ krajów rozwijających się. W mojej opinii powinniśmy kreować inicjatywy, przedsięwzięcia i działania wnoszące wartość dla wielu lub wszystkich krajów regionu, w tym dla Polski, łącząc je przy tym z Europą Zachodnią, USA, Kanadą czy też dużymi krajami na innych kontynentach. Trzeba budować partnerskie relacje i dostarczać wartość startupom, inwestorom i firmą z całego regionu, które są gotowe na ponadnarodową współpracę, poszukiwanie inwestycji i technologii w regionie, wspieranie inicjatyw regionalnych i globalnych oraz promując jaką wartość mogą przez to uzyskać poszczególni uczestnicy ekosystemu. Zadaniem liderów powinno być wspieranie mniejszych Partnerów, dzielenie się wiedzą oraz budowanie synergii, przy jednoczesnym pokazywaniu wkładu i potencjału wielu Partnerów. Co z tego, że jesteśmy mocni w regionie, skoro w wielu miejscach jako kraj czy region CEE nie jesteśmy widoczni nawet w średniej lidze. Czas to zmienić i wykreować globalnie rozpoznawalną Dolinę Deep Techów - od Estonii, przez Polskę i Węgry, aż po Bałkany i Azerbejdżan! - powiedział Sławomir Olejnik, CEO & founder Deep Tech CEE Summit oraz Fundacji Polska Innowacyjna.

Jednym z najczęstszych tematów pojawiających się w dyskusjach na wydarzeniu była potrzeba znalezienia równowagi pomiędzy długim czasem rozwoju deep techów a chęcią szybkiego pozyskania zwrotu z inwestycji. Deep techy, czyli przedsięwzięcia oparte na zaawansowanych technologiach, wyróżniają się potrzebą znacznie dłuższego czasu na badania, rozwój i wdrożenie. W przeciwieństwie do bardziej efemerycznych startupów, które często stawiają na szybkie wprowadzenie produktu na rynek, deep techy angażują się w głębokie badania naukowe i eksperymenty, co prowadzi do długotrwałego procesu tworzenia technologii. Ta różnica w podejściu ma swoje konsekwencje.