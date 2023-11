Na Progu Rewolucji Cyfrowej: Rozmowa z Prezesem IAB Polska i Przewodniczącym Jury przed Galą IAB MIXX Awards 2023

Jakie były główne kryteria oceny kampanii cyfrowych w tegorocznej edycji?

Same kryteria konkursowe nie ulegają zmianie i każda kampania jest oceniana w czterech obszarach: strategii, mediów, kreacji oraz rezultatów. Na to jednak zawsze nakładana jest soczewka konkretnej kategorii, do której dana kampania została zgłoszona. To z kolei bardzo wpływało na podejście do samej oceny i ostateczny wynik. W tym miejscu mogę tylko zachęcić wszystkich zgłaszających, żeby bardzo dobrze czytali właśnie owe definicje i skupiali się na słowach kluczowych tam zawartych. To one determinują perspektywę oceny. Niestety, kilka prac musieliśmy odrzucić albo zdecydowanie niżej ocenić z tego właśnie względu. A jednocześnie widzieliśmy, że niektóre kampanie po zgłoszeniu do innej, bardziej dopasowanej kategorii, mogłyby liczyć na diżo wyższe noty. Takich zmian jednak jury konkursu nie może dokonywać. Dlatego jeszcze raz gorąco apeluję, żeby uważnie czytać definicje, nakładać na swoje zgłoszenia odpowiednią optykę i tym samym zwiększać szanse powodzenia.

W tym roku zostały wprowadzone dwie nowe kategorie konkursowe: AI oraz Offline Digitizing. Jak nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja czy big data, wpływają na kształtowanie kampanii cyfrowych?

Nie mogło zabraknąć tych nowych kategorii w konkursie, gdyż to one odzwierciedlają najnowsze trendy i zmiany w interakcji z konsumentem. Z jednej strony mamy absolutną rewolucję technologiczną, którą polski digital w imponująco szybkim stopniu stara się całkiem odważnie, a jednocześnie niebanalnie wykorzystać. Z drugiej strony obserwujemy angażujący konsumentów trend przenikania się świata cyfrowego z tym realnym, co przynosi nie tylko nowe, zaskakujące pomysły i rozwiązania, ale też i konkretne rezultaty. W obu przypadkach widać, jak polski odbiorca i konsument jest otwarty na takie działania, ale pod jednym absolutnie warunkiem – to musi być dla niego wartościowe. Jak pokazują nominowane zgłoszenia, ta sztuka udaje się coraz lepiej.

Czy w kampaniach nagradzanych na gali widoczne są elementy promujące zrównoważony rozwój i etykę biznesu?