Materiał powstał we współpracy z Ikea



Reklama

Przedstawicielka IKEA przestrzega przed negatywnym skutkami odchodzenia od certyfikacji przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych. Jeśli Lasy Państwowe nie powrócą do systemu certyfikacji efektem będzie m.in. wysoki wzrost cen mebli oraz skokowy spadek ich eksportu do krajów Europy Zachodniej i USA. To poważne zagrożenie dla krajowej i zagranicznej sprzedaży mebli, które aktualnie są jednym z polskich hitów eksportowych. Już teraz zakłady produkujące meble nie wykorzystują w pełni swych mocy produkcyjnych, co w dalszej konsekwencji może też doprowadzić do spadku zatrudnienia w branży.