Siła i wsparcie dla innych

„Kiedy w 2001 roku podjęłam odważną decyzję, by założyć moje pierwsze przedsiębiorstwo – Centrum Medyczne BetaMed, które błyskawicznie urosło i funkcjonuje dziś jako BetaMed SA - nie spodziewałam się, że moja działalność rozwinie się daleko poza granice kraju. W 2020 roku miałam w Polsce pod opieką ponad 5000 pacjentów i zatrudniałam prawie 3200 pracowników, a moją markę osobistą rozpoznawano już w USA, gdzie działałam jako założycielka kilku firm m.in. w Miami. Również tam założyłam amerykański oddział BetaMed. Następnie zaangażowałam się też w rozwijanie relacji biznesowych pomiędzy stanem USA- Nevadą a Polską, co zaowocowało tytułem Pierwszego Ambasadora Biznesowego Nevady. Dzięki moim staraniom, udało się podpisać dokument o współpracy między Polską a stanem Nevada.” - opowiada w trakcie wywiadu.

Beata Drzazga, jest uczestniczką wielu prestiżowych wydarzeń w Polsce i na świecie. Hillary Clinton, która od dwudziestu lat podkreśla kluczową rolę silnych kobiet i poprzez swoją fundację wspiera liderki na całym świecie, kobiety, które wpływają na zmiany i pomagają innym, niezależnie od płci organizuje konferencję, na której właśnie gościła również Beata Drzazga: „Byłam również współorganizatorem konferencji technologicznych w Dolinie Krzemowej, a za wspieranie kobiet w ich rozwoju biznesowym zostałam ostatnio zaproszona do udziału w spotkaniu Vital Voices Global Partnership, organizacji, którą współtworzyła Hilary Clinton, aby wspierać kobiety w ich wysiłkach na rzecz przemian społecznych i gospodarczych. Organizacja ta jest znana z inspirującej pracy na całym świecie, a zaproszenie do niej dostają tylko kobiety, które są zaangażowane w działalność na rzecz równości płci i rozwoju kobiet w biznesie. Będąc częścią tego spotkania, miałam okazję spotkać się z innymi liderkami, dzielić się doświadczeniami. Moja międzynarodowa działalność biznesowa to nie tylko rozwijanie przedsiębiorstw, ale także budowanie mostów między kulturami i wspieranie społeczności globalnej.”

Beata Drzazga zachęca zarówno do zakładania własnych firm, jak i do dołączania do istniejących inicjatyw. I mówi o tym, że bez względu na to, gdzie się znajduje, zauważa, że wszyscy ludzie, zarówno młodzi, jak i doświadczeni przedsiębiorcy, szukają inspiracji.

Więcej do wysłuchania na stronie https://youtu.be/hZeu1neIV0E