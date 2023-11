Biały Dom trafił w cel: nowe sankcje uderzą w rosyjskie banki, gaz i giełdę

Tym razem Amerykanie główne uderzenie skierowali na projekt Arctic LNG-2, czyli budowane przez Novatek największe w Rosji zakłady skraplania gazu, które znacznie zwiększą rosyjskie możliwości na globalnym rynku LNG. Na celowniku znalazła się też duża liczba banków ze znaczną bazą klientów indywidualnych oraz giełda petersburska, skupiająca się na obrocie zagranicznymi papierami wartościowymi.

Arctic LNG-2 może nie powstać

Departament Skarbu USA dodał na listę sankcyjną spółkę Arctic LNG-2 LLC, która jest odpowiedzialna za realizację drugich zakładów Novateku skraplania gazu na Półwyspie Jamalskim. Kosztujący około 25 miliardów dolarów projekt zakłada budowę trzech linii do skraplania gazu o masie 6,6 miliona ton rocznie, z których pierwsza powinna zostać uruchomiona przed końcem roku, a dostawy mają rozpocząć się na początku 2024 roku. Druga linia projektu powinna powstać w 2024 r., trzecia w 2026 r.

Sankcje mogą to skutecznie zatrzymać. Nie tylko dlatego, że Novatek od początku rosyjskiej wojny nie może importować maszyn i technologii z Zachodu; teraz wszelkie transakcje z Arctic LNG 2 są zakazane. Jednak specjalna licencja OFAC ważna do 31 stycznia 2024 roku pozwala na pewne transakcje niezbędne do „zbycia, przeniesienia lub ułatwienia przeniesienia własności lub przeniesienia długu lub majątku” spółki. Chodzi tu o zaspokojenie roszczeń zachodnich kontrahentów Rosjan.

Kluczowe pytanie brzmi: czy po wprowadzeniu sankcji Novatek będzie mógł sprzedawać LNG z projektu w ramach kontraktów długoterminowych, czy też konsumenci, w tym akcjonariusze projektu, odmówią ich wykonania.

Novatek posiada 60 proc. udziałów w Arctic LNG-2. Pozostali akcjonariusze – francuski TotalEnergy, chińskie CNPC i CNOOC oraz konsorcjum japońskich Mitsui i JOGMEC – mają po 10 proc.. Zgodnie z warunkami przystąpienia do projektu, każdy z zagranicznych udziałowców podpisał długoterminową umowę na odbiór LNG proporcjonalnie do swojego udziału, czyli 2 mln ton rocznie.