9 mln złotych za legendarny fortepian Freddiego Mercury’ego

Do składania ofert na pamiątki po Mercurym zarejestrowało się w sumie 2000 oferentów z 61 krajów. Pierwszym wystawionym na sprzedaż przedmiotem były drzwi do domu Mercury'ego w Londynie, na których podpisali się jego fani. Po 20-minutowej wojnie licytacyjnej osiągnięto cenę 412 750 funtów, czyli 2,2 mln złotych. Sprzedano także meble, ubrania i grzebień do wąsów należące do piosenkarza. Srebrna bransoletka w kształcie węża, którą Freddie Mercury nosił na teledysku „Bohemian Rhapsody”, została sprzedana za 698 500 funtów, czyli 3,7 mln złotych.

Licytowano także dzieła sztuki, które należały do muzyka, m.in. takich artystów, takich jak Marc Chagall, Salvador Dalí i Pablo Picasso.

Część dochodu z aukcji zostanie przekazana fundacji Mercury Phoenix Trust i Elton John Aids Foundation. Obie organizacje zaangażowane są w walkę z AIDS.

Rekwizyty sceniczne, w tym słynna korona i płaszcz noszone na scenie przez Merkurego podczas jego trasy koncertowej w 1986 roku, były wystawione przez miesiąc wcześniej na bezpłatnej wystawie. Kupił je brazylijski biznesmen za 635 000 funtów, niespełna 3,4 mln złotych.

Po środowej aukcji w nadchodzących dniach odbędzie się pięć kolejnych aukcji, w tym trzy internetowe. Aukcję pamiątek po Freddym Mercurym zorganizowała jego bliska przyjaciółka Mary Austin, która odziedziczyła większość jego majątku.