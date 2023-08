Wielka aukcja przedmiotów należących Freddiego Mercury'ego

„Zaprojektowaliśmy nasze przestrzenie w galeriach, aby dać poczucie tego, jak to jest mieszkać z Freddiem w domu” – powiedział David MacDonald, szef sprzedaży w Sotheby's London. „Gdyby wszedł, natychmiast rozpoznałby niektóre aranżacje, które stworzyliśmy” — powiedział MacDonald.

Najważniejszym przedmiotem na aukcji – jej sercem, jak podkreśla do aukcyjny - jest cenny, czarny fortepian Yamaha, szacowany na 2-3 miliony funtów (10 – 15 mln złotych), na którym Freddie Mercury skomponował epos Queen z 1975 roku „Bohemian Rhapsody”. „Pianino było przedłużenie jego samego, jego wehikuł kreatywności” — powiedziała Mary Austin o fortepianie. „Nigdy nie palił przy fortepianie ani nie stawiał na nim szklanki i upewniał się, że nikt inny też tego nie robi. Fortepian był zawsze nieskazitelny” - dodała.

Srebrny grzebień do wąsów Tiffany & Co AFP

Inne przedmioty na sprzedaż obejmują koronę i królewski płaszcz Merkurego, noszone podczas finału „God Save The Queen” podczas ostatniej trasy Queen w 1986 roku, szacowane na 60 000-80 000 funtów, po srebrny grzebień do wąsów Tiffany & Co (400- 600 funtów). Odręczny rękopis tekstów roboczych do „We Are The Champions” szacuje się na 200 000–300 000 funtów, podczas gdy te do „Killer Queen” zostały wycenione na 50 000–70 000 funtów – pisze Reuters.

Kolekcja ubrań Frediego Mercury'ego AFP

Poza tym na aukcję trafia także: srebrny kombinezon z cekinami, który Mercury nosił podczas trasy „News of the World” pod koniec lat 70., jego złote płyty, aż po bardziej codzienne przedmioty należące do artysty, takie jak kolekcja pałeczek lub odtwarzacz płyt kompaktowych Sony D-50, walizki, szafę grającą i mnóstwo ubrań, nie tylko scenicznych. W sumie na sprzedaż będzie 1200 przedmiotów.