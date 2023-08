CFO postrzegany w roli omnibusa

– Chodzi o agility, czyli zwinność organizacji. Niezwykle istotne jest to, żeby systemy raportowania, sztuczna inteligencja i automatyzacja były tak skalibrowane, by pozwalały dyrektorom finansowym czy decydentom szybko podejmować kluczowe decyzje – mówił Jakub Bejnarowicz. – Aktualizacja zasad rachunkowości zarządczej pokazuje, że rośnie zaufanie do CFOs i ich zespołów. Są oni dobrze przygotowani do skutecznego zarządzania właśnie poprzez budowanie zaufania, a także efektywną komunikację z innymi zespołami i działami w organizacji. Dysponują całym ekosystemem danych i informacji, które są niezbędne do analizy w czasie rzeczywistym i dzięki temu mogą uczestniczyć wspólnie z CEO w procesie strategicznego podejmowania decyzji. Uczestniczą też w tworzeniu i redefiniowaniu modeli biznesowych. Zmieniły się bowiem oczekiwania klientów i organizacje myślą szerzej o interesariuszach w kontekście zrównoważonego rozwoju. Coraz ważniejsze jest to, jak firmy są postrzegane przez konsumentów, pracowników i dostawców. Nowe Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej dowodzą, że to najlepszy czas, by liderzy finansów wzięli ster w swoje ręce i wspólnie z CEO i swoimi zespołami generowali wartość dla organizacji w krótkim i długim terminie – podkreślił dyrektor regionalny na Europę, AICPA & CIMA.

Dodał, że kluczowa jest także rola dyrektorów finansowych w zapewnianiu zgodności między celem a wynikami organizacji.

Szerokie kompetencje

Agnieszka Kręciszewska, EMBA, dyrektor finansowy, członek zarządu spółki Caparol Polska, zauważyła, że do tej pory CFO był kojarzony z twardym planowaniem strategicznym: były cele, cyfry, tabele, wykresy, ewentualnie dochodziły do tego bieżące działania korygujące.

– Dziś obserwuję rosnącą rolę kompetencji miękkich w finansach. Chodzi o umiejętności negocjacyjne czy komunikacyjne. W sytuacji, w której coś idzie źle, można to ludziom tak zakomunikować, by pociągnąć ich za sobą, zainspirować do bardziej wytężonej pracy. Zachęcić do tego, żeby wychodzili poza to, czym się zajmują na co dzień, żeby szukali konstruktywnych rozwiązań, żeby komunikowali się z osobami spoza swojego działu, gdyż ciągle jeszcze spotykam się z silosami w organizacjach – wskazała ekspertka.

Zwróciła także uwagę na ogromne znaczenie właściwej komunikacji wewnątrz organizacji, także na poziomie najwyższych szczebli zarządczych, jak również z jej właścicielami, z instytucjami finansowymi oraz podatkowymi.

– Z kolei umiejętności negocjacyjne sprawdzają się nie tylko w kontaktach z dostawcami czy klientami, gdzie finanse są czasami proszone o wsparcie ze względu na swój autorytet i kompetencje. Przydają się także wewnątrz organizacji, między działami, gdzie są pomocne przy wyjściu z jakiegoś konfliktu, w którym ludzie się zakotwiczyli – tłumaczyła Agnieszka Kręciszewska. Dodała, że ważna jest także rola CFO przy ocenie i wykorzystaniu szans rynkowych, co jest kluczowe dla rozwoju organizacji.