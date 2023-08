Wartości płynące z zatrudniania rodziców

[...] najważniejszym [...] i największym wyzwaniem HRowców jest tworzenie takiej kultury organizacyjnej, w której ojcowie będą się czuć pełnoprawnymi rodzicami. [...] w wielu miejscach pracy nadal pokutuje przeświadczenie, że to kobiety są odpowiedzialne za dzieci. Przekłada się to na niewybredne komentarze w kierunku mężczyzn korzystających ze zwolnień lekarskich w przypadku choroby dziecka czy rozważających urlopy rodzicielskie. Dla wielu osób takie reakcje otoczenia będą wystarczająco zniechęcające, by zrezygnować z tej formy zaangażowania w życie rodzinne7.

Employer branding nie zrobi się sam

Pomysłów na benefity dla rodziców jest mnóstwo, a pracownicy-rodzice na pewno potrafią podpowiedzieć pracodawcy, czego konkretnie potrzebują. Mogą to być na przykład:

• Elastyczne godziny pracy, praca w niepełnym wymiarze godzin

• Praca zdalna lub hybrydowa

• Elastyczne zasady pracy podczas wakacji i innych przerw od nauki w placówkach szkolnych

• Urlopy rodzicielskie dla ojców

• Informowanie o możliwości wykorzystania takiego urlopu

• Kultura organizacyjna, która promuje urlopy dla ojców

• Żłobki, przedszkola, punkty dziennej opieki zapewniane lub współfinansowane przez pracodawców

• Półkolonie, zajęcia podczas wakacji i ferii zapewniane lub współfinansowane przez pracodawców

• Ubezpieczenie rodzinne i dostęp do prywatnej opieki medycznej

• Wydarzenia dla pracowników i ich rodzin oraz prezenty świąteczne dla dzieci pracowników

• Wyprawki dla nowo narodzonych dzieci i programy wspierające powrót do pracy po urlopie rodzicielskim

• Warsztaty doskonalące kompetencje rodzicielskie

• Wsparcie psychologiczne

Wszystkie benefity, które firma skieruje do rodziców, zwrócą się nie tylko w postaci zaangażowania i lojalności pracowników. Zadowolony pracownik chętnie mówi o tym, jak się w firmie pracuje. A to z kolei zachęca ekspertki i specjalistów do szukania pracy w firmach, gdzie rodzice czują się zrozumiani i zaopiekowani. Dbanie o rodziców jest więc pierwszym krokiem do budowania employer brandingu firmy.

Biznesy odpowiedzialne społecznie zatrudniają rodziców

Nowoczesne rodzicielstwo to rodzicielstwo, które nie zamyka rodzica w domu, na placu zabaw, nie zmusza do rezygnacji z własnych pasji i ambicji zawodowych. Dlatego wspieramy pracodawców w tworzeniu włączających miejsc pracy i zmieniamy społeczne postrzeganie rodzicielstwa - mówi Agnieszka Krzyżak-Pitura.