Idąc dalej, użycie sztucznej inteligencji ewoluować będzie w stronę systemów agentowych. Podczas gdy cyfrowy asystent skupia się na generowaniu treści, agentowa AI potrafi już działać i podejmować decyzje w imieniu użytkownika.

Kto wygra wyścig o relację z klientem

Dane przedstawione w raporcie Accenture jasno pokazują, że wśród konsumentów gotowość na taką zmianę jest wysoka. Ponad 70 proc. klientów deklaruje, że chętnie skorzystałoby z asystenta AI w aplikacji swojego głównego banku, choć ten entuzjazm nie jest bezwarunkowy. Zdecydowana większość użytkowników chce kontrolować wszystkie działania podejmowane przez AI, mieć możliwość natychmiastowego wstrzymania transakcji i wglądu w to, co dokładnie zostało zrobione w ich imieniu.

Jeśli banki zdobędą serca klientów pod względem dobrego doświadczenia użytkownika, mogą być wygranymi transformacji AI. Ale pojawia się też zagrożenie – głównie ze strony podmiotów zewnętrznych: platform AI, portfeli cyfrowych czy fintechów, które chcą być na pierwszym planie w świecie finansów. Mogą one zepchnąć tradycyjne banki do roli „producentów” produktów o niskiej marży, podczas gdy inne firmy będą kontrolować relację z użytkownikami.

– W tym kontekście kluczowym kapitałem banków pozostaje zaufanie, i to zaufanie mierzalne. Aż 86 proc. klientów deklaruje, że to właśnie ich głównemu bankowi powierzyłoby rolę dostawcy inteligentnego asystenta AI, zdecydowanie rzadziej wskazując na zewnętrzne platformy technologiczne – zaznacza Karol Mazurek.

Jaka przyszłość oddziałów

– Ten kredyt zaufania nie jest jednak dany raz na zawsze. W świecie, w którym interfejs staje się główną twarzą instytucji, jedno źle zaprojektowane doświadczenie może sprawić, że klient szybciej niż kiedykolwiek wcześniej poszuka alternatywy poza bankowym ekosystemem – podkreśla dyrektor w Accenture Polska. I dodaje, że w 2026 r. pytanie nie brzmi więc czy banki wdrożą AI, ale czy zrobią to w sposób, który pozwoli im pozostać pierwszym wyborem klientów. A to już nie jest problem technologiczny, tylko narracyjny i relacyjny.