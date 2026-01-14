Rzeczpospolita
Ekonomia
Polska celem hakerów, groźby Trumpa wobec partnerów Iranu i AI Google w Apple

Polska znalazła się w gronie najczęściej atakowanych cybernetycznie państw Europy, Donald Trump zapowiada 25-procentowe cła wobec partnerów Iranu, a Apple ogłasza współpracę z Google przy rozwoju sztucznej inteligencji.

Publikacja: 14.01.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polska na celowniku hakerów

Polskie instytucje rządowe odnotowały najwyższy poziom cyberataków w historii pomiarów. Z danych izraelskiej firmy Check Point wynika, że tylko w pierwszym tygodniu roku doszło do niemal 3,2 tys. prób ataków na administrację publiczną. To stawia Polskę w ścisłej czołówce najbardziej atakowanych gospodarek Europy, obok Czech i Słowacji. Rząd realizuje ogólnokrajową strategię wzmacniania cyberodporności, obejmującą m.in. infrastrukturę krytyczną i ochronę zdrowia. Eksperci podkreślają jednak, że najsłabszym ogniwem wciąż pozostaje człowiek – większość skutecznych ataków wymaga reakcji użytkownika, jak kliknięcie linku czy otwarcie pliku.

Trump grozi partnerom Iranu cłami

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w serwisie Truth Social, że każdy kraj prowadzący interesy z Iranem zostanie objęty cłem w wysokości 25 proc. w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Decyzja zapadła w momencie nasilających się protestów społecznych w Iranie. Cła uderzą przede wszystkim w głównych partnerów handlowych Teheranu, w tym Chiny, ZEA, Turcję i Indie, kluczowych importerów irańskiej ropy. Pekin zapowiedział już, że będzie zdecydowanie bronić swoich interesów gospodarczych.

Czytaj więcej

Przywódca Chin Xi Jinping
Handel
Cła Donalda Trumpa na partnerów handlowych Iranu uderzą głównie w Chiny
G7 chce uniezależnić się od chińskich surowców krytycznych

Ministrowie finansów państw G7 uzgodnili w Waszyngtonie przyspieszenie dywersyfikacji łańcuchów dostaw surowców krytycznych, w tym metali ziem rzadkich. Celem jest ograniczenie zależności od Chin, które dominują w ich wydobyciu i przetwarzaniu. Państwa G7 planują zwiększyć inwestycje w wydobycie, recykling oraz tworzenie strategicznych rezerw. Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck zaproponował również mechanizm minimalnych cen, który miałby stabilizować rynek i promować odpowiedzialne standardy wydobycia.

Czytaj więcej

Mężczyzna mija budynek socjalny z muralem w języku inuickim w Nuuk na Grenlandii
Dyplomacja
Ile warta jest Grenlandia? Gdyby Dania zdecydowała się na sprzedaż, byłyby kolosalne trudności z wyceną

Apple stawia na AI Google

Apple poinformowało, że nowa wersja asystenta głosowego Siri będzie wykorzystywać modele sztucznej inteligencji Google. Jak przekazał amerykański koncern, po przeprowadzonej ocenie Apple uznało rozwiązania Google za najlepiej spełniające wymagania dotyczące wydajności i jakości odpowiedzi. Modele Google mają zasilać nie tylko Siri, ale również inne funkcje pakietu Apple Intelligence, który stopniowo wdrażany jest w ekosystemie firmy. 

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

e-Wydanie
