11 min. 28 sek.
Aktualizacja: 14.01.2026 07:15 Publikacja: 14.01.2026 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Polskie instytucje rządowe odnotowały najwyższy poziom cyberataków w historii pomiarów. Z danych izraelskiej firmy Check Point wynika, że tylko w pierwszym tygodniu roku doszło do niemal 3,2 tys. prób ataków na administrację publiczną. To stawia Polskę w ścisłej czołówce najbardziej atakowanych gospodarek Europy, obok Czech i Słowacji. Rząd realizuje ogólnokrajową strategię wzmacniania cyberodporności, obejmującą m.in. infrastrukturę krytyczną i ochronę zdrowia. Eksperci podkreślają jednak, że najsłabszym ogniwem wciąż pozostaje człowiek – większość skutecznych ataków wymaga reakcji użytkownika, jak kliknięcie linku czy otwarcie pliku.
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w serwisie Truth Social, że każdy kraj prowadzący interesy z Iranem zostanie objęty cłem w wysokości 25 proc. w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Decyzja zapadła w momencie nasilających się protestów społecznych w Iranie. Cła uderzą przede wszystkim w głównych partnerów handlowych Teheranu, w tym Chiny, ZEA, Turcję i Indie, kluczowych importerów irańskiej ropy. Pekin zapowiedział już, że będzie zdecydowanie bronić swoich interesów gospodarczych.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział nałożenie 25-procentowego karnego cła na wszystkie kraje...
Ministrowie finansów państw G7 uzgodnili w Waszyngtonie przyspieszenie dywersyfikacji łańcuchów dostaw surowców krytycznych, w tym metali ziem rzadkich. Celem jest ograniczenie zależności od Chin, które dominują w ich wydobyciu i przetwarzaniu. Państwa G7 planują zwiększyć inwestycje w wydobycie, recykling oraz tworzenie strategicznych rezerw. Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck zaproponował również mechanizm minimalnych cen, który miałby stabilizować rynek i promować odpowiedzialne standardy wydobycia.
Czytaj więcej
Pomimo wielokrotnych zapewnień Danii, że Grenlandia nie jest na sprzedaż, prezydent USA Donald Tr...
Apple poinformowało, że nowa wersja asystenta głosowego Siri będzie wykorzystywać modele sztucznej inteligencji Google. Jak przekazał amerykański koncern, po przeprowadzonej ocenie Apple uznało rozwiązania Google za najlepiej spełniające wymagania dotyczące wydajności i jakości odpowiedzi. Modele Google mają zasilać nie tylko Siri, ale również inne funkcje pakietu Apple Intelligence, który stopniowo wdrażany jest w ekosystemie firmy.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas