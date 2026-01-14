11 min. 28 sek.

Polska celem hakerów, groźby Trumpa wobec partnerów Iranu i AI Google w Apple

Polska znalazła się w gronie najczęściej atakowanych cybernetycznie państw Europy, Donald Trump zapowiada 25-procentowe cła wobec partnerów Iranu, a Apple ogłasza współpracę z Google przy rozwoju sztucznej inteligencji.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polska na celowniku hakerów

Polskie instytucje rządowe odnotowały najwyższy poziom cyberataków w historii pomiarów. Z danych izraelskiej firmy Check Point wynika, że tylko w pierwszym tygodniu roku doszło do niemal 3,2 tys. prób ataków na administrację publiczną. To stawia Polskę w ścisłej czołówce najbardziej atakowanych gospodarek Europy, obok Czech i Słowacji. Rząd realizuje ogólnokrajową strategię wzmacniania cyberodporności, obejmującą m.in. infrastrukturę krytyczną i ochronę zdrowia. Eksperci podkreślają jednak, że najsłabszym ogniwem wciąż pozostaje człowiek – większość skutecznych ataków wymaga reakcji użytkownika, jak kliknięcie linku czy otwarcie pliku.

Trump grozi partnerom Iranu cłami

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w serwisie Truth Social, że każdy kraj prowadzący interesy z Iranem zostanie objęty cłem w wysokości 25 proc. w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Decyzja zapadła w momencie nasilających się protestów społecznych w Iranie. Cła uderzą przede wszystkim w głównych partnerów handlowych Teheranu, w tym Chiny, ZEA, Turcję i Indie, kluczowych importerów irańskiej ropy. Pekin zapowiedział już, że będzie zdecydowanie bronić swoich interesów gospodarczych.