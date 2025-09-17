W połowie września w Bank of America powołano Deana Athanasia i Jima DeMare’a na współprezesów banku. Natomiast Alastair Borthwick, dyrektor finansowy, został powołany na stanowisko wiceprezesa wykonawczego. Nominacje te powszechnie interpretuje się jako ruch strategiczny przygotowujący potencjalnych następców dyrektora generalnego Briana Moynihana, który zapowiedział, że zamierza prowadzić bank do końca dekady.

Reklama Reklama

Co oznaczają ostatnie zmiany personalne w Bank of America

Brian Moynihan, który objął stanowisko prezesa banku w 2010 roku, stwierdził, że te nominacje mają przygotować Bank of America, aby stawiał czoła nowym globalnym wyzwaniom oraz wspomóc umacnianie strategii „Responsible Growth”. Dean Athanasia skupi się na wzmocnieniu bankowości detalicznej i obsługi małych firm, natomiast rozszerzona rola Jima DeMare’a zintegruje rynki globalne z bankowością korporacyjną i inwestycyjną.

Poza zmianami personalnymi Bank of America poinformował, że rozszerza swoją obecność w Wielkiej Brytanii, planując przeniesienie tam 1000 pracowników i utworzenie nowych miejsc pracy w Belfaście.

Bank of America podnosi pensje pracownikom w USA

Ponadto spółka poinformowała, że podniosła minimalną stawkę godzinową do 25 dolarów w całych Stanach Zjednoczonych.