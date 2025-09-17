Rzeczpospolita
Bank of America szykuje następców prezesa i podnosi płacę minimalną do 25 dolarów

Prezes Bank of America Brian Moynihan powiedział agencji Bloomberg, że nie odejdzie z banku w najbliższym czasie. Dodał jednak, że bank musi już teraz zacząć przygotowywać doświadczonych kandydatów, którzy w przyszłości pokierują spółką BofA.

Publikacja: 17.09.2025 18:57

Brian Moynihan, prezes Bank of America

Foto: Betty Laura Zapata/Bloomberg

Urszula Lesman

W połowie września w Bank of America powołano Deana Athanasia i Jima DeMare’a na współprezesów banku. Natomiast Alastair Borthwick, dyrektor finansowy, został powołany na stanowisko wiceprezesa wykonawczego. Nominacje te powszechnie interpretuje się jako ruch strategiczny przygotowujący potencjalnych następców dyrektora generalnego Briana Moynihana, który zapowiedział, że zamierza prowadzić bank do końca dekady.

Włosi rezygnują ze współpracy z Bank of America, wolą Deutsche Bank
Biznes
Włosi rezygnują ze współpracy z Bank of America, wolą Deutsche Bank

Co oznaczają ostatnie zmiany personalne w Bank of America

Brian Moynihan, który objął stanowisko prezesa banku w 2010 roku, stwierdził, że te nominacje mają przygotować Bank of America, aby stawiał czoła nowym globalnym wyzwaniom oraz wspomóc umacnianie strategii „Responsible Growth”. Dean Athanasia skupi się na wzmocnieniu bankowości detalicznej i obsługi małych firm, natomiast rozszerzona rola Jima DeMare’a zintegruje rynki globalne z bankowością korporacyjną i inwestycyjną.

Poza zmianami personalnymi Bank of America poinformował, że rozszerza swoją obecność w Wielkiej Brytanii, planując przeniesienie tam 1000 pracowników i utworzenie nowych miejsc pracy w Belfaście.

Bank of America podnosi pensje pracownikom w USA

Ponadto spółka poinformowała, że podniosła minimalną stawkę godzinową do 25 dolarów w całych Stanach Zjednoczonych.

Podwyżka oznacza wzrost z 24 dolarów, wprowadzonych w październiku ubiegłego roku – poinformowała spółka we wtorek. Przekłada się to na pełnoetatowe roczne wynagrodzenie powyżej 50 tys. dolarów i dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na pełen etat oraz w niepełnym wymiarze godzin w USA.

Zmiana kontynuuje serię podwyżek, które podniosły podstawowe wynagrodzenie w firmie z poziomu 15 dolarów w 2017 r. – przypomina Bloomberg.

Na Wall Street zaczęła się bessa
Giełda
Na Wall Street zaczęła się bessa

– To daje współpracownikowi szansę dołączyć do naszej firmy, spędzić w niej całą karierę i utrzymać swoją rodzinę – powiedział Brian Moynihan w wywiadzie dla Bloomberg Television. – Taka stabilność i podejście do kariery pozwalają im wykonywać znacznie lepszą pracę dla naszych klientów – dodał. Według Moynihana od momentu wdrożenia inicjatywy podnoszenia płacy minimalnej zmniejszyła się rotacja pracowników oraz odpływ klientów.

Po podwyżce minimalna stawka godzinowa w Bank of America wzrośnie od 2010 r. łącznie o prawie 14 dolarów, czyli o ponad 121 proc. – podała spółka.

Bank of America płaci najwyższą płacę minimalną w sektorze finansowym i zajmuje trzecie miejsce wśród amerykańskich firm ogółem – wynika z danych organizacji JUST Capital, która monitoruje świadczenia pracownicze. CoStar Group Inc. płaci 28,85 dolara za godzinę, a Union Pacific Corp. – 25,15 dolara.

Firmy Bank of America (BofA)

Co oznaczają ostatnie zmiany personalne w Bank of America

