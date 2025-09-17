Aktualizacja: 17.09.2025 19:55 Publikacja: 17.09.2025 18:57
Brian Moynihan, prezes Bank of America
Foto: Betty Laura Zapata/Bloomberg
W połowie września w Bank of America powołano Deana Athanasia i Jima DeMare’a na współprezesów banku. Natomiast Alastair Borthwick, dyrektor finansowy, został powołany na stanowisko wiceprezesa wykonawczego. Nominacje te powszechnie interpretuje się jako ruch strategiczny przygotowujący potencjalnych następców dyrektora generalnego Briana Moynihana, który zapowiedział, że zamierza prowadzić bank do końca dekady.
Czytaj więcej
Włoski Leonardo SpA zmienił bankowego doradcę, który pomoże mu w wejściu do powstającej przemysło...
Brian Moynihan, który objął stanowisko prezesa banku w 2010 roku, stwierdził, że te nominacje mają przygotować Bank of America, aby stawiał czoła nowym globalnym wyzwaniom oraz wspomóc umacnianie strategii „Responsible Growth”. Dean Athanasia skupi się na wzmocnieniu bankowości detalicznej i obsługi małych firm, natomiast rozszerzona rola Jima DeMare’a zintegruje rynki globalne z bankowością korporacyjną i inwestycyjną.
Poza zmianami personalnymi Bank of America poinformował, że rozszerza swoją obecność w Wielkiej Brytanii, planując przeniesienie tam 1000 pracowników i utworzenie nowych miejsc pracy w Belfaście.
Ponadto spółka poinformowała, że podniosła minimalną stawkę godzinową do 25 dolarów w całych Stanach Zjednoczonych.
Podwyżka oznacza wzrost z 24 dolarów, wprowadzonych w październiku ubiegłego roku – poinformowała spółka we wtorek. Przekłada się to na pełnoetatowe roczne wynagrodzenie powyżej 50 tys. dolarów i dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na pełen etat oraz w niepełnym wymiarze godzin w USA.
Zmiana kontynuuje serię podwyżek, które podniosły podstawowe wynagrodzenie w firmie z poziomu 15 dolarów w 2017 r. – przypomina Bloomberg.
Czytaj więcej
Nowojorski indeks giełdowy S&P 500 stracił już ponad 20 proc. od szczytu z lutego. Kapitalizacja...
– To daje współpracownikowi szansę dołączyć do naszej firmy, spędzić w niej całą karierę i utrzymać swoją rodzinę – powiedział Brian Moynihan w wywiadzie dla Bloomberg Television. – Taka stabilność i podejście do kariery pozwalają im wykonywać znacznie lepszą pracę dla naszych klientów – dodał. Według Moynihana od momentu wdrożenia inicjatywy podnoszenia płacy minimalnej zmniejszyła się rotacja pracowników oraz odpływ klientów.
Po podwyżce minimalna stawka godzinowa w Bank of America wzrośnie od 2010 r. łącznie o prawie 14 dolarów, czyli o ponad 121 proc. – podała spółka.
Bank of America płaci najwyższą płacę minimalną w sektorze finansowym i zajmuje trzecie miejsce wśród amerykańskich firm ogółem – wynika z danych organizacji JUST Capital, która monitoruje świadczenia pracownicze. CoStar Group Inc. płaci 28,85 dolara za godzinę, a Union Pacific Corp. – 25,15 dolara.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W połowie września w Bank of America powołano Deana Athanasia i Jima DeMare’a na współprezesów banku. Natomiast Alastair Borthwick, dyrektor finansowy, został powołany na stanowisko wiceprezesa wykonawczego. Nominacje te powszechnie interpretuje się jako ruch strategiczny przygotowujący potencjalnych następców dyrektora generalnego Briana Moynihana, który zapowiedział, że zamierza prowadzić bank do końca dekady.
Hasło przewodnie mBanku na lata 2026–2030 to „Cała naprzód!”. W nowej strategii bank, już bez obciążenia kosztam...
Bankierka Wells Fargo, Chenyue Mao, która przez kilka miesięcy miała zakaz opuszczania Chin, otrzymała zgodę na...
Opinia rzecznika generalnego TSUE o wskaźniku WIBOR nie pogrążyła banków. Ale ich wyceny giełdowe i tak pozostaj...
Prezes UniCredit, Andrea Orcel, powiedział, że włoski bank może rozważyć sprzedaż swojego udziału w niemieckim C...
Zgodnie z przewidywaniami, wstępną opinię unijnego trybunału na temat WIBOR w Polsce każda ze stron sporu interp...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas