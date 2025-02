Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP: W rządowym planie redukcji deficytu nie ma marginesu na ewentualne szoki

Gdy rozmawiam z ekonomistami o perspektywach dla polskiej gospodarki w dłuższym horyzoncie, to z jednej strony słyszę o jej szansach, np. dużej dywersyfikacji między branżami czy między rynkami zbytu. A z drugiej – o słabnącej konkurencyjności, słabości inwestycji prywatnych, zapóźnieniu w wyścigu technologicznym. Słowem: bicie na alarm, że modernizujemy się za wolno i inwestujemy za mało.

Tu można mieć dwa spojrzenia. Z jednej strony mamy wiele wskaźników pokazujących, że polskie firmy są daleko w tyle, jeśli chodzi o zaawansowanie technologiczne, innowacyjność, nawet prostą automatyzację procesów produkcji. W niektórych zestawieniach jesteśmy wręcz na końcu unijnej stawki, nawet za Rumunią czy Bułgarią. Mamy też niską, standardowo liczoną stopę inwestycji.

Według danych GUS 17,4 proc. w 2024 r. względem 17,7 proc. w 2023 r.

Taki obraz wskazywałby, że polskie firmy przesypiają okres koniecznych zmian i że to może się zakończyć trwałą utratą konkurencyjności. Ale z drugiej strony, nasze analizy wskazują, że alternatywne miary intensywności procesów inwestycyjnych w Polsce wypadają dobrze.

Na przykład?

Na przykład relacja inwestycji ogółem do majątku produkcyjnego w Polsce. Liczona w ten sposób stopa inwestycji jest w Polsce znacznie wyższa niż w innych gospodarkach w naszym regionie i średnio w Unii Europejskiej. To by wskazywało, że polskie firmy jednak dość aktywnie inwestują w zwiększanie i unowocześnianie swojego potencjału produkcyjnego. A liczona standardowo stopa inwestycji jest niska, bo mamy dynamicznie rozwijający się sektor usług, gdzie nie ma dużych nakładów kapitałowych, a jednocześnie dość szybko generowana jest duża wartość dodana i duża część PKB.

Ogólny obraz procesów inwestycyjnych i modernizacyjnych w polskiej gospodarce jest więc dosyć złożony. Polskie firmy potrafią szybko reagować na konieczność zmian, wielokrotnie to udowodniły. Wielu naszych klientów przeprowadziło i przeprowadza zakrojone na dużą skalę procesy modernizacyjne. Spodziewamy się, że ten trend będzie w odpowiednim tempie kontynuowany w skali całej gospodarki. Chcemy go też jako bank aktywnie wspierać. Są natomiast i przeszkody, które wstrzymują aktywność inwestycyjną polskich firm. To różnego rodzaju niepewność. Ona jest związana z regulacjami na poziomie lokalnym i unijnym, z wojnami handlowymi i słabą koniunkturą na naszych głównych rynkach eksportowych w Europie, ale też z restrykcyjną polityką pieniężną w Polsce i niepewną ścieżką stóp procentowych w przyszłości. Do tego dochodzi umocnienie złotego, które pogarsza konkurencyjność sektora eksportowego. To wszystko powoduje, że perspektywy aktywności inwestycyjnej w sektorze prywatnym na najbliższe kwartały są mocno niepewne.

W waszych prognozach makroekonomicznych na 2025 r. przewidujecie średniorocznie nawet wyższą dynamikę konsumpcji prywatnej niż w 2024 r. (3,5 proc. vs 2,9 proc.). Jakie są ku temu przesłanki? W najbliższych miesiącach będziemy obserwowali zdecydowanie niższą realną dynamikę wynagrodzeń, a nastroje konsumenckie, choć przyzwoite, wydają się nie do końca kompatybilne z tempem wzrostu gospodarczego.

Ze ścieżką konsumpcji jest w ostatnich latach jak na kolejce górskiej. Tak było w trakcie 2024 r. i podobnie może być w tym. W pierwszych miesiącach 2025 r. konsumenci rzeczywiście będą pod presją dalszego spowolnienia realnego wzrostu dochodów – nominalny wzrost płac hamuje, a inflacja na początku roku wzrośnie. Realny wzrost dochodów spowolni do zaledwie 1–2 proc. Natomiast od drugiego kwartału negatywne dla konsumentów tendencje powinny się odwrócić. Na rynku pracy, naszym zdaniem, nastąpi ożywienie. Badania ankietowe pokazują, że firmy zaczynają myśleć o wzroście zatrudnienia. To może pociągnąć ze sobą przynajmniej stabilizację nominalnej dynamiki wynagrodzeń, a być może nawet ona zacznie delikatnie przyspieszać wraz z nasilaniem się presji płacowej.