Zmiany dla klientów banku Pekao. Kiedy dostęp do nowej funkcji?

Wdrożenie dodatkowego zabezpieczenia logowania dla klientów Banku Pekao zapowiedziano podczas konferencji, która odbyła się na początku listopada. O zmianach informuje portal cashless.pl.

Nowe zabezpieczenie logowania dla klientów Banku Pekao

Jak poinformowano w trakcie konferencji, klienci banku podczas standardowego procesu logowania będą mogli korzystać z kluczy sprzętowych U2F. Chodzi o nowoczesne – ale proste w obsłudze – urządzenie, którego głównym celem jest zabezpieczenie przed wyłudzeniem danych. Użytkownik korzystający z klucza loguje się na konto korzystając z loginu i hasła – dane te są dodatkowo zatwierdzane przy pomocy fizycznego urządzenia, czyli klucza U2F. Ta metoda zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa m.in. w razie pozyskania przez osoby trzecie danych użytkownika do logowania.

Przedstawiciele Banku Pekao zapowiedzieli wdrożenie nowej funkcji jeszcze w tym miesiącu. Z rozwiązania mają docelowo korzystać zarówno klienci indywidualni banku, jak i przedsiębiorcy. Nowa forma uwierzytelnienia będzie zabezpieczać logowanie do serwisu Pekao24.

Czym jest klucz U2F?

Klucz sprzętowy U2F (Universal 2nd Factor) to niewielkie urządzenie przypominające wyglądem pendrive. Klucz można połączyć z komputerem lub urządzeniem mobilnym za pomocą portu USB-A, USB-C lub Lighting (przeglądarka mobilna i aplikacja). Możliwa jest także łączność bezprzewodowa przez Bluetooth lub NFC (Near Field Communication). Typ klucza należy dopasować do typu używanego urządzenia zwracając uwagę m.in. na dostępne porty i zgodność z określonym standardem uwierzytelniania (FIDO U2F, FIDO2).