Problemy z Wschodnią Obwodnicą Warszawy. Zapadł kolejny wyrok sądu

Najnowszy wyrok ws. brakujących odcinków WOW to kolejna odsłona sporu ciągnącego już od prawie 10 lat. Przypomnijmy, że chodzi o dwa odcinki obwodnicy:

Reklama

Drewnica-Ząbki (odcinek liczący 3,6 km),

Ząbki-Warszawa Wschód (Zakręt) o długości 10,2 km.

Przedmiotem rozstrzygnięć sądów i urzędów są tu kwestie proceduralne, ale tłem tej sprawy jest ostry sprzeciw mieszkańców warszawskiej dzielnicy Wesoła oraz podwarszawskiego Sulejówka wobec planowanego przebiegu obwodnicy.

O co chodzi w sporze wokół Wschodniej Obwodnicy Warszawy?

Sprawa budowy obwodnicy przez Wesołą ciągnie się już prawie 10 lat. Zaczęła się w lipcu 2015 roku, gdy warszawski oddział GDDKiA złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskową dla odcinków Drewnica-Ząbki i Ząbki-Zakręt (Warszawa Wschód) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Szybko pojawiły się protesty mieszkańców. Dotyczyły one zarówno tzw. zielonego wariantu trasy (preferowanego przez GDDKiA, prowadzącego przez Las Milowy), jak i tzw. wariantu czerwonego prowadzącego przez osiedle mieszkaniowe. „Niespełna dwa lata później okazało się, że dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie mieszka w pobliżu planowanej trasy. Aby nie być posądzonym o stronniczość, podjął decyzję o wyłączeniu stołecznego RDOŚ z procedury decyzyjnej. Sprawa WOW trafiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku” – przypomina portal TVN Warszawa.