Jakie zyski za III kwartał pokażą banki? Zaskakujące prognozy

– Mocny wynik w tym obszarze wzmacniany jest przez rozwiązanie rezerw na tegoroczne wakacje kredytowe zawiązane w II kwartale – zauważa też Michał Konarski, analityk BM mBanku.

Zarobki banków a stopy procentowe

Łącznie wynik z tytuły odsetek dla dziewięciu analizowanych banków może wynieść za III kwartał br. ok. 22,2 mld zł. Byłby to wzrost o 11,1 proc. kwartał do kwartału i o 9,5 proc. rok do roku. To imponująca dynamika, biorąc pod uwagę, że główna stopa procentowa NBP wynosi obecnie 5,75 proc., a więc jest aż o 1 pkt proc. niższa niż rok wcześniej.

Wynik z tytułu opłat i prowizji może wynieść w sumie ok. 6,6 mld zł, co oznaczałoby jego stabilny wzrost o 1,2 proc. w ujęciu kwartalnym oraz o 6 proc. w ujęciu rocznym.

Koszty działania banków w porównaniu z III kwartałem 2023 r. mogą rosnąć nawet w tempie dwucyfrowym, głównie przez dynamicznie rosnące wydatki na podwyżki dla pracowników. Za to bankom sprzyja utrzymująca się wysoka jakość portfela kredytowego i związany z tym niski odsetek tzw. kredytów niepracujących.

Który bank zarobił najwięcej

Jeśli chodzi o szacunki dla poszczególnych banków, tu zaskoczenia nie ma. Liderem pod względem wysokości zarobków ma oczywiście pozostać PKO BP. Średnia prognoz sześciu zespołów analitycznych wskazuje, że zysk netto za III kwartał wyniesie 2,4 mld zł. To nieco więcej (2,7 proc.) niż w II kwartale br., ale aż o 13 proc. mniej niż rok wcześniej, co byłoby niemiłym zaskoczeniem na tle rynku.

Na ten spadek zysku rok do roku największy wpływ mają koszty ryzyka prawnego kredytów CHF. W III kwartale 2024 r. PKO BP zawiązał niemal 1 mld rezerw na ten cel, a w III kwartale 2023 r. nie było ich w ogóle. Poza tym dosyć mocno rośnie efektywna stawka podatkowa – według szacunków może wynieść w III kwartale już ponad 30 proc.