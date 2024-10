Globalni cyfrowi liderzy - wśród nich wyróżniono aż pięć banków z Polski

Czytaj więcej Banki Co trzeba naprawić w państwowych bankach Zadaniem nowych władz PKO BP, Pekao czy Aliora powinno być przede wszystkim odpolitycznienie tych spółek. Ale czy to się uda?

Jak polskie banki wypadają na tle konkurencji

– Już kolejny raz z rzędu polskie banki uzyskują wyniki powyżej światowej średniej w obszarze cyfryzacji usług bankowości detalicznej, co dowodzi, że zmierzają w dobrym kierunku, aby stać się niezastąpionymi partnerami w codziennym życiu klientów – komentuje Monika Płocke, partner, Core Business Operations Portfolio Lead, Deloitte. - Kluczem do dalszego sukcesu będzie integracja usług i technologii, które nie tylko ułatwiają zarządzanie finansami, ale dyskretnie wspierają użytkowników na każdym etapie ich działań. To już nie tylko dodatkowe funkcje, ale kompleksowe, intuicyjne doświadczenie, które łączy produkty i usługi w spójną całość – ocenia.

Autorzy badani zwracają też uwagę, że trendy cyfryzacji sektora bankowego w Polsce są podobne jak na świecie. To znaczy, można wyróżnić liderów tych procesów jak i instytucje nadganiające. Od 2022 roku wszędzie też trwa swoista stagnacji we wdrażaniu nowości w aplikacjach bankowych, a większy nacisk kładziony jest na doskonalenie już istniejących funkcji oraz poprawę ogólnego doświadczenia użytkownika. Za to zarówno Polsce jak i na świecie, postępuje cyfryzacja procesów hipotecznych.