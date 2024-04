BGK startuje z nowym „Kredytem ekologicznym”

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki na realizację inwestycji ekologicznej: nabycie środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, raty z tytułu umowy leasingu, studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Z „Kredytu ekologicznego” mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru), spełniają kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz mają zdolność kredytową. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji): • do 80 proc. wartości inwestycji w termomodernizację przy uzyskaniu premii za oszczędność energii pierwotnej na poziomie dwukrotnie wyższym niż obligatoryjne dla całej inwestycji 20 proc., czyli, 40 proc.; • do 65 proc. na inwestycje w zakresie OZE; • do 50 proc. na pozostałe wydatki w obszarze poprawy efektywności energetycznej.

„Kredyt ekologiczny” jest finansowany z programu „Fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki” (FENG) na lata 2021–2027. Zdaniem ekspertów PwC wraz ze zmianą przepisów w zakresie pomocy publicznej na szczeblu Komisji Europejskiej konkurs w ramach „Kredytu ekologicznego” powinien zyskać na atrakcyjności w porównaniu z jego zeszłoroczną edycją.

Duże zielone wsparcie

Oferta wsparcia dla firm decydujących się na inwestycje prośrodowiskowe, które są krokiem w ich transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju, cały czas rośnie. Taki produkt ma w swojej ofercie dla przedsiębiorców także m.in. Agencja Rozwoju Przemysłu. To „Pożyczki z bonusem dla zielonych inwestycji i zielonych przedsiębiorców”. Pożyczki obejmują refinansowanie udokumentowanych nakładów na realizację projektów inwestycyjnych poniesionych po 1 stycznia 2021 r., w tym spłatę zobowiązania finansowego zaciągniętego (kredyt, pożyczka) na realizację inwestycji – dla inwestycji ukończonych, a także finansowanie ukończenia realizowanej inwestycji, której budżet uległ zwiększeniu wskutek wzrostu kosztów lub jej zakresu, obowiązkowe refinansowanie spłaty zobowiązania finansowego (kredyt, pożyczka) zaciągniętego na realizację inwestycji. W tym przypadku możliwość refinansowania obejmuje udokumentowane nakłady dla inwestycji rozpoczętych nie wcześniej niż w 1 stycznia 2021 r. Wymagany jest wkład własny na poziomie 20 proc. wartości inwestycji netto.