Wiceprezes Santander Bank Polska rezygnuje z funkcji

Ubezpieczenie turystyczne to podstawa podczas wyjazdu za granicę. Możemy je kupić nawet za kilka złotych za dzień ochrony, co przy cenach samej podróży jest drobnym wydatkiem. Jednak w niektórych przypadkach polisa turystyczna może kosztować dużo więcej. Od czego to zależy? Czy warto wybrać ofertę z wyższą składką? Warto znać odpowiedzi na te pytania przed podróżą!