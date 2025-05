Materiał Partnera: Santander Bank Polska

Choć wprowadzenie zmian może wydawać się na początku wymagające i kosztowne, to w praktyce przynosi realne korzyści finansowe. W skutecznej realizacji nowych strategii pomagają fundusze europejskie, krajowe programy wsparcia oraz finansowanie bankowe.

Zielona transformacja nie jest jedynie ogólną, teoretyczną ideą. Już dziś jest ona realizowana w praktyce przez biznes – w tym polskich, małych i średnich przedsiębiorców. Działania dekarbonizacyjne przynoszą im oszczędności energii i surowców, zwiększają konkurencyjność na rynku i odporność na wyzwania.

W raporcie „Zielona transformacja a MŚP – jak uzyskać przewagę konkurencyjną” eksperci Santander Bank Polska i KPMG wskazują konkretne przykłady na to, że zwrot w stronę odpowiedzialnego za środowisko biznesu można wykorzystać w praktyce – także dzięki współpracy z innymi partnerami biznesowymi i przez pozyskanie środków finansowych na niezbędne inwestycje. W raporcie opisane zostały m.in. konkretne przedsiębiorstwa ze zróżnicowanych branż i strategie podejścia do zmiany w sposobie funkcjonowania na rynku, które dały konkretne i wymierne rezultaty biznesowe.

Oszczędności na kosztach operacyjnych, recykling i energetyka odnawialna

Autorzy raportu wskazują, że pierwszym, najbardziej bezpośrednim efektem zielonej transformacji są oszczędności. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dzięki bardziej efektywnym maszynom, instalacji paneli fotowoltaicznych czy modernizacji infrastruktury pozwala firmom zwiększyć efektywność procesów produkcyjnych oraz obniżyć koszty operacyjne.

Opisana w raporcie firma z branży spożywczej, produkująca napoje instant, dzięki inwestycji w nowe maszyny zmniejszyła zużycie energii elektrycznej o 36 proc. i zredukowała emisję CO2 w łańcuchu dostaw o 590 tys. kg rocznie. Tego typu działania sprzyjały też utrzymaniu współpracy biznesowej z partnerami mającymi własne cele dekarbonizacyjne. W tym wypadku chodzi o sieć spożywczą, która planuje zmniejszyć swoją emisyjność do 2030 r. o 29 proc.

Podobne działania podjęła inna firma opisana w raporcie, dostawca produktów z tworzyw sztucznych. W jej przypadku oszczędności energetyczne uzyskane po wymianie maszyn hydraulicznych na elektryczne lub hybrydowe są szacowane na poziomie 20-40 proc. Dodatkowo przedsiębiorstwo wprowadziło program „zero waste”, którego celem jest maksymalny recykling odpadów. W tym celu wspomniana firma buduje centrum przetwarzania tworzyw, które będzie również wykorzystywane do świadczenia usług podmiotom zewnętrznym.

Imponujące są działania jednego z producentów kątowników i tulei tekturowych. Przeprowadzając termomodernizację hal produkcyjnych, spółka zredukowała zapotrzebowanie na energię pierwotną- w zależności od budynku – nawet o ponad 70 proc. To nie wszystko. Przedsiębiorstwo zdecydowało się na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1 MW. Wyprodukowana w ten sposób zielona energia będzie w całości wykorzystywana na wewnętrzne potrzeby zakładu. Zmodernizowane zostaną też urządzenia. Przykładowo, sama wymiana napędu maszyny papierniczej pozwoli zredukować zużycie energii na poziomie 50 proc. oraz zwiększy możliwości produkcyjne.

Na inwestycje w energetykę odnawialną zdecydowała się jedna z firm zajmująca się odzyskiem i recyklingiem zużytych opon. Tylko w 2021 r. przedsiębiorstwu udało się przejąć z rynku ponad 100 tysięcy ton tego typu odpadów, które po przetworzeniu były wykorzystywane w branży motoryzacyjnej, np. przy produkcji wycieraczek samochodowych. Co ważne, w strategii rozwoju na lata 2021-2030 firma wymienia swój aktywny udział w działaniach prośrodowiskowych jako jeden z pięciu filarów dalszej ekspansji rynkowej. Wpisywanie się w zieloną transformację jest traktowane nie tylko jako wyzwanie, ale także szansa biznesowa.

Działania związane z przetwarzaniem odpadów są realizowane również w branży spożywczej. Przykładem przedstawionym w raporcie „Zielona transformacja a MŚP – Jak uzyskać przewagę konkurencyjną” jest spółka używająca butelek pochodzących w 100 proc. z recyklingu i w 100 proc. nadających się do recyklingu. Przetwarzanie odpadów dotyczy zresztą nie tylko tworzyw sztucznych. W produkcji przedsiębiorstwo stosuje bowiem papierowe etykiety i klej organicznego pochodzenia.

Kolejna firma z branży spożywczej postawiła na inne rozwiązanie związane z gospodarką obiegu zamkniętego. Spółka przekazuje bowiem powstałe w procesie produkcji odpady do biogazowni. Dzięki temu przedsiębiorstwo skutecznie nimi zarządza, obniża koszty związane z ich przetwarzaniem oraz generuje dodatkowy przychód ze sprzedaży.

Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć polskie MŚP?

Zielona transformacja nie musi być dużym obciążeniem dla firm. Już dziś istnieje szereg programów wsparcia, które umożliwiają finansowanie ekologicznych inwestycji na bardzo korzystnych warunkach. Chodzi zarówno o fundusze krajowe, jak i unijne, dotacje oraz pożyczki.

Największa pula środków jest dostępna ze środków europejskich. Polskie firmy mają do dyspozycji aż sześć programów wsparcia. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko z budżetem 29 mld euro dają m.in. szansę na dofinansowanie inicjatyw związanych z ochroną środowiska i klimatu. Duże możliwości otwierają przed branżą MŚP również Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oferujące dofinansowanie na badania, rozwój, wdrażanie innowacji oraz transformację cyfrową i zieloną.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji został stworzony w celu wsparcia regionów i społeczności najbardziej dotkniętych przejściem na gospodarkę neutralną klimatycznie. Oferuje on finansowanie dla projektów tworzących nowe miejsca pracy, szkolenia zawodowe oraz dywersyfikację gospodarczą w regionach zależnych od paliw kopalnych.

Ponad 95 mld euro ma do dyspozycji Program Horizon Europe. Jest to największy w historii Unii Europejskiej fundusz badawczo-innowacyjny. Wspiera on projekty badawcze, które przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Ostatnie dwa projekty unijne to Program InvestEU oraz Program LIFE. W pierwszym przypadku środki z tego źródła są przeznaczane na innowacyjne, sprzyjające zielonej transformacji rozwiązania. W drugim, wspierane są projekty mające na celu ochronę przyrody, efektywne gospodarowanie zasobami, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach powstała także platforma Santander Nowa Energia, oferująca konkretne narzędzia i produkty. Jednym z nich jest bezpłatny kalkulator śladu węglowego, dla firm, które chcą zmierzyć swój ślad środowiskowy, do tego na platformie znaleźć można informacje o kredycie inwestycyjnym Biznes Nowa Energia czy innych dotacjach i subwencjach.

Transformacja, czyli zadanie dla każdego

Małe i średnie przedsiębiorstwa stają dziś przed wyborem: albo utracą pozycję konkurencyjną wobec firm dynamiczniej wdrażających zasady zrównoważonego rozwoju, albo przyswoją wiedzę, przeorganizują się oraz pozyskają kapitał w celu dokonania niezbędnych zmian. Firmy, które zdecydują się na transformację, mogą liczyć na wymierne korzyści finansowe oraz wzmocnienie swojej pozycji na rynku.

Opisane w raporcie Santander Bank Polska przykłady przedsiębiorstw, które z powodzeniem wdrożyły zrównoważone inwestycje, pokazują, że zmiany te mogą prowadzić do znacznych oszczędności, poprawy efektywności oraz wzrostu konkurencyjności. Dodatkowo, oferta wsparcia finansowego, zarówno z funduszy unijnych, krajowych programów, jak i finansowanie bankowe, sprawia, że transformacja jest dostępna dla wszystkich. Warto podjąć to wyzwanie, by nie tylko spełniać oczekiwania rynku, ale również przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej gospodarki.

Raport „Zielona transformacja a MŚP – Jak uzyskać przewagę konkurencyjną” można pobrać ze strony: https://www.santander.pl/lp/zielona-transformacja

