Co zrobi nowy rząd z podatkiem bankowym wprowadzonym przez PiS?

I wylicza, że w horyzoncie najbliższych lat potrzebujemy w Polsce zwiększenia liczby mieszkań, gdyż dziś jest to mniej niż 400 nieruchomości na 1000 mieszkańców, podczas gdy w Hiszpanii, Niemczech czy Francji wskaźnik ten przekracza 500 nieruchomości na 1000 mieszkańców. Kredytów hipotecznych do PKB jest nadal w Polsce mało, bo relacja ta sięga 20 proc. PKB, znacznie poniżej poziomu Hiszpanii (43 proc. PKB) czy Słowacji (39 proc. PKB). – Zniesienie podatku bankowego w odniesieniu do najważniejszych dla gospodarki rodzajów kredytu może dać szansę na obniżenie marż banków – zaznacza prezes.

Konkretne postulaty

– Platforma Obywatelska w 2015 r. bardzo silnie krytykowała podatek bankowy, nazywając go bublem prawnym, za który zapłacą klienci – przypomina Marcin Materna, dyrektor Biura Analiz Rynków Kapitałowych BM Banku Millennium. – Teraz po dojściu do władzy tego ugrupowania, w zasadzie powinien on więc zostać co najmniej gruntownie zmieniony – mówi.

Racjonalizację tej daniny postuluje również Związek Banków Polskich. Jak wyliczał Tadeusz Białek, prezes ZBP, chodzi o zasadniczą zmianę podstawy naliczania podatku, jeśli się nie da, to przynajmniej wyłączenie z niej zielonych aktywów, aktywów oddziałów zagranicznych oraz aktywów banków hipotecznych. Dodatkowo ZBP proponuje powiązanie podstawy opodatkowania z wynikami finansowymi banków oraz zaliczenie podatku do kosztów uzyskania przychodu w podatku CIT.