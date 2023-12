Szefowa EBC zabiera głos ws. Glapińskiego. Za prezesem (prawie) cały zarząd NBP

Zapewniła, że inflacja zmierza do celu [2,5 proc. +/-1 pkt proc.], który osiągnie w 2025 r. Członkowie zarządu Paweł Szałamacha i Rafał Sura mówili też o bezprecedensowym zamachu politycznym na niezależność banku centralnego. Przekonywali, że prezes Glapiński nie złamał zakazu przynależności do partii politycznej.

- Za wypowiedzi w Polsce żaden obywatel nie ponosi odpowiedzialności – stwierdził Rafał Sura, członek zarządu NBP. I przekonywał, że żadna z wypowiedzi prezesa Glapińskiego nie łamała zasady apolityczności.

Głos zabiera EBC

W odpowiedzi na apel prezesa NBP o wzięcie w obronę głos zabrała szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde: "Gdyby członkowie partii byłej opozycji rzeczywiście mieli zgłosić w Sejmie wstępny wniosek [o pociągnięcie Adama Glapińskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej - red.], jakiekolwiek działanie wpływające na możliwość wykonywania przez Pana obowiązków jako prezesa NBP mogłoby, gdyby nie było legalne, wpływać na niezależność Pana i w konsekwencji Rady Ogólnej [EBC - red.] - napisała Lagarde do Adama Glapińskiego.

I dodała: "Statut ESBC i EBC, w celu zagwarantowania niezależności prezesów krajowych banków centralnych, zapewnia ochronę na wypadek, gdyby Sejm następnie przyjął uchwałę o postawieniu Pana w stan oskarżenia, biorąc pod uwagę, że uchwała taka prowadziłaby do automatycznego zawieszenia Pana jako prezesa NBP i członka Rady Ogólnej" - napisała do prezesa NBP. I po radziła mu, by w razie przyjęcia przez Sejm takiej uchwały skierował sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z prośbą o ocenę jej zgodności z prawem.