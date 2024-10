Rzeczpospolita: Izraelska armia rozpoczęła „ograniczone i ukierunkowane” działania lądowe przeciwko celom terrorystycznego Hezbollahu na południu Libanu. Jak ten konflikt może się rozwinąć?

Tego nikt nie wie, wszystko zawirowało, kiedy Izrael zdecydował się przekroczyć czerwoną linię w postaci eliminacji lidera Hezbollahu, Hassana Nasrallaha. To jest czynnik, który zaburzył wszystkie wcześniejsze kalkulacje i przewidywania. On oznacza, że Izrael idzie na całość i podejmuje działania oraz decyzje trochę na zasadzie „palenia mostów”. Do tej pory, podczas wszystkich poprzednich konfliktów czy ostrych faz konfliktu z Hezbollahem, nie było decyzji politycznej o tym, żeby wyeliminować najwyższe kierownictwo tej organizacji. Teraz ta decyzja zapadła, co oznacza, że Izrael – obecny rząd i elity izraelskie – są zdeterminowane do tego, żeby Hezbollah, jeśli nie rozbić, to przynajmniej osłabić w stopniu uniemożliwiającym podjęcie jakichkolwiek działań w stronę Izraela. Chodzi o potencjał militarny Hezbollahu. Jak to się może potoczyć? Na stole jest obecnie właściwie każdy możliwy scenariusz – wszystkie opcje są możliwe, łącznie z radykalnym działaniem ze strony Islamskiej Republiki Iranu oraz jej regionalnych sojuszników w Iraku, Syrii czy Jemenie. Bardzo trudno w tym momencie prognozować rozwój sytuacji, bo ona rozwija się dość żywiołowo – każda godzina przynosi nowe informacje. Myślę, że możliwa jest dalsza eskalacja tej sytuacji w dość niepożądanym kierunku.

To oznacza, że Iran może zaatakować Izrael?

Już raz do tego doszło, kilka tygodni temu, i taka możliwość oczywiście nadal istnieje. Irańczycy jednak nie wydają się zainteresowani – a przynajmniej do tej pory nie wydawali się zainteresowani – specjalnym podkręcaniem atmosfery. Im zależy przede wszystkim na tym, żeby dalej móc w spokoju realizować swój program jądrowy. Oni wiedzą, że jeśli podejmą radykalne działania wymierzone w Izrael, odpowiedź izraelska, amerykańska czy zachodnia, będzie miażdżąca. A to spowoduje de facto likwidację ich programu nuklearnego, jego zniszczenie. Im zależy na tym, żeby to dokończyć – żeby tę bombę atomową mieć, więc są trochę między młotem a kowadłem. Z drugiej jednak strony w jakiś sposób muszą zareagować, bo Hezbollah jest nadal kluczowym elementem oddziaływania na sytuację w regionie. W tym momencie wymierzono Irańczykom całkiem potężny policzek, mówi się do nich: „sprawdzam”, „co z tym zrobicie?”. Obawiam się, ze Irańczycy będą musieli w jakiś sposób zareagować. Czy to będzie bezpośredni atak na Izrael? Nie wiem, być może spróbują pośrednich form oddziaływania i być może nastąpi większa aktywizacja proirańskich formacji w Iraku czy Syrii. Huti zaatakowali już dwa statki w swoim regionie, być może będziemy świadkami prób tego typu eskalacji.

Od tygodnia Liban jest intensywnie bombardowany przez izraelskie lotnictwo. Izrael zaznacza, że uderzenia są wymierzone w Hezbollah, a nie libańską ludność cywilną. Czy sytuacja może się wymknąć spod kontroli?

Sytuacja już zaczęła wymykać się spod kontroli w tym sensie, że trudno w takim konflikcie w ogóle – a szczególnie w przypadku południowego Libanu, a wcześniej także Strefy Gazy – odróżnić cele czy instalacje typowo cywilne od tych, które mają typowo militarny charakter. Musimy pamiętać, że zarówno Hamas w Stefie Gazy, jak i Hezbollah w południowym Libanie do perfekcji opanowały „sztukę” maskowania swoich instalacji wojskowych wśród obiektów cywilnych. Przypomnijmy, że 27 września, gdy Izraelczycy zabili Hassana Nasrallaha, jego bunkier znajdował się głęboko pod budynkami mieszkalnymi. Niestety musieli zginąć cywile, żeby można było wyeliminować lidera Hezbollahu. Taka sytuacja ma też miejsce na południu - tam są całe wsie i osady, które z zewnątrz wyglądają jak obiekty cywilne, ale głęboko pod nimi znajdują się całe instalacje i tunele Hezbollahu, magazyny broni oraz mobilne wyrzutnie rakiet. Tu niestety nawet ewakuacja Libańczyków z tych osad może nie wystarczyć, żeby uniknąć ofiar wśród cywilów.