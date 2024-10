Atak Izraela na Liban. Są decyzje MSZ dotyczące m.in. ambasady w Bejrucie

- W tym przypadku nie mamy do czynienia z sytuacją, gdy przebywają tam jakieś zwarte grupy rodaków, turystów, osób przemieszczających się. Są to głównie osoby, które są tam zatrudnione, rodziny, które tam żyją i mieszkają - dodał.



Z Libanu wyjadą m.in. rodziny polskich dyplomatów

Wroński zapewnił, że sytuacja w Libanie jest regularnie monitorowana przez MSZ, a w resorcie odbywają się posiedzenia sztabu poświęconego sytuacji w Libanie. Po ostatnim takim spotkaniu "wobec narastającego napięcia została podjęta decyzja o ograniczeniu polskiego personelu w ambasadzie w Bejrucie". - Takie decyzje podjęte zostały przez niektóre ambasady krajów tam przebywających - dodał rzecznik MSZ. Z jego późniejszych wypowiedzi wynika, że z Libanu wyjadą głównie rodziny dyplomatów i osoby, bez których ambasada w Bejrucie może funkcjonować.



Ograniczenie liczebności (personelu) naszej placówki, również umożliwienie przylotu do Polski odbędzie się w najbliższych dniach Paweł Wroński, rzecznik MSZ

- Zdecydowaliśmy też, by ułatwić części osób, które nas o to prosiły, wyjazd z Libanu. Ten wyjazd jest jeszcze możliwy, ze względu na to, że odbywają się loty czarterowe, chociaż już większość linii lotniczych zawiesiło połączenia – mówił też Wroński. Obecnie chęć wyjazdu z Libanu miało zgłosić polskiemu MSZ kilkadziesiąt takich osób.



- My mamy dokładnie zmapowanych mieszkańców w Libanie, którzy są tam i mają związki z Polską, a przede wszystkim są obywatelami polskimi – podkreślił rzecznik MSZ. - To są osoby, które trochę są przyzwyczajone do stanu permanentnej wojny i one wiedzą, kiedy powinny wyjeżdżać, a kiedy nie powinny – dodał.