Wspierał Hamas, groził Arabii Saudyjskiej. Kim był przywódca Hezbollahu?

Jego przywództwo zdefiniował w dużej mierze konflikt z Izraelem. Ogłosił „Boskie zwycięstwo” w 2006 roku, po tym jak Hezbollah prowadził 34-dniową wojnę z Izraelem, zdobywając szacunek wielu zwykłych rodaków, którzy obserwowali, jak Izrael wycofuje swoją armię.

Jednak w miarę jak obszar działań Hezbollahu rozszerzał się na Syrię i inne państwa, Nasrallah stawał się w świecie arabskim postacią coraz bardziej kontrowersyjną. Narastal również konflikt między szyickim Iranem a sprzymierzonymi z USA sunnickimi monarchiami arabskimi w Zatoce Perskiej.

W kraju krytycy Nasrallaha twierdzą, że regionalne awanturnictwo Hezbollahu spowodowało, że Liban musi płacić cenę nie do zniesienia. Niegdyś przyjaźnie nastawieni Arabowie z Zatoki Perskiej przestali wspierać przez to Liban, co przyczyniło się do załamania finansowego tego kraju w 2019 roku.

Należy do pokolenia młodych libańskich szyitów, których poglądy polityczne zostały ukształtowane przez rewolucję islamską w Iranie w 1979 r.

Wojna w Gazie stała się przyczyną najgorszego konfliktu Hezbollahu z Izraelem od 2006 roku, który kosztował życie setki bojowników, w tym najwyższych dowódców. – Płacimy tutaj cenę za nasz front wsparcia dla Gazy i narodu palestyńskiego – mówił Nasrallah w sierpniu.