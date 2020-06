Obligacje za ponad 100 mld zł

Do firm trafiło już 100 mld zł pomocy antykryzysowej – podkreśla premier Mateusz Morawiecki. Większość pieniędzy pozyskiwana jest jednak poza budżetem państwa.

Polski Fundusz Rozwoju wyemitował już obligacje o wartości 62 mld zł, a BGK – w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – prawie 42 mld zł – wynika z informacji zbieranych przez banki. Poniżej dalsza część artykułu

W sumie mowa już o prawie 104 mld zł, które stanowią finansowanie rządowych programów antykryzysowych. Mniej więcej odpowiada to pomocy, która trafiła już bezpośrednio do firm. Jak podkreślał w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki, na 100 dni pandemii do polskich przedsiębiorstw trafiło już 100 mld zł na ochronę 5 mln miejsc pracy.

Tak duża skala pomocy zwykle jest dobrze oceniana, problem w tym, że jej finansowanie odbywa się niejako poza budżetem państwa. Emisja obligacji PFR czy BGK nie jest zaliczana jako deficyt i dług państwa wedle polskiej definicji, nie widać ich też w wynikach budżetu państwa. Dla porównania, po maju dziura w kasie państwa wyniosła „tylko" 25 mld zł.

– To sporo, ale i tak odzwierciedla to tylko sytuację po stronie ubytków w dochodach budżetu w efekcie kryzysu – komentuje Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska. – Jeśli chodzi o stronę wydatkową, to dane o wykonaniu budżetu państwa podawane przez resort finansów mówią nam bardzo niewiele. Obecnie jedynymi wskaźnikami, które dają prawdziwy obraz tego, co się dzieje w finansach publicznych, jest deficyt i dług liczony zgodnie z unijną metodologią – zaznacza Borowski.

Ciekawe, że mniej więcej połowa obligacji PFR i BGK znalazła się w portfelu Narodowego Banku Polskiego w ramach programy luzowania ilościowego QE, zapowiedzianego przez prezesa Adama Glapińskiego zaraz po wybuchu pandemii. Resztę zaś papierów „antykryzysowych" skupują banki komercyjne.

– Stopy procentowe są bliskie zera, rośnie ryzyko kredytowe i banki nie będą zwiększać swojej aktywności kredytowej. Dlatego dobrym sposobem na zagospodarowanie dodatkowej płynności są właśnie inwestycje w bezpieczne obligacje publiczne – wyjaśnia Adam Antoniak, ekonomista Banku Pekao SA.

Cały polski QE realizowany przez NBP to dotychczas (według stanu na 22 czerwca) 93,8 mld zł. – To całkiem sporo – komentuje Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. – Jeśli chodzi o tempo i skalę działań NBP, to można je porównać tylko do działań największych banków centralnych na świecie. Mniejsze banki reagują mniej zdecydowanie – dodaje.