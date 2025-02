Nie można też, jej zdaniem, nie doceniać różnic w zasadach etyki pomiędzy dwoma zawodami. Wskazała ponadto, że powodem złożenia petycji wydają się trudności organizacyjne autora w odbyciu aplikacji radcowskiej – co jednak nie może stanowić podstawy do zmian w prawie. Także Robert Pogorzelski, reprezentujący Naczelną Radę Adwokacką, wskazał, że aplikacja przygotowuje do zdania konkretnego egzaminu i wykonywania konkretnego zawodu. A więc dopuszczenie do tego egzaminu osób z drugiego samorządu mogłoby spowodować u nich rozczarowanie. Dodał też, że aplikacja adwokacka jest postrzegana jako łatwiejsza, dlatego taka zmiana mogłaby się skończyć znacznym wzrostem liczby chętnych na nią, którzy potem zdawaliby egzamin radcowski. I o ile mogłoby to być lukratywne dla adwokatury, to nie chodzi tylko o pieniądze.

Ministerstwo Sprawiedliwości o trudnościach z organizacją prawniczych egzaminów i sprawdzeniem nieskazitelnej postawy kandydata

Głos zabrała także Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Podkreśliła, że już samo wpisanie na listę aplikantów oznacza przynależność do danego samorządu, co wiąże się z pewnymi prawami, obowiązkami i ograniczeniami, m.in. odpowiedzialnością dyscyplinarną. Aplikacja ma też przygotowywać do wykonywania konkretnego zawodu. Przepisy przewidują, że pełnomocnik musi odznaczać się „nieskazitelnym charakterem”, co łatwiej jest zweryfikować samorządowi, w którym dana osoba odbyła 3 lata aplikacji, niż temu, który ma z nią pierwszy kontakt dopiero po egzaminie. Ponadto przepisy nie przewidują minimalnego okresu wykonywania zawodu adwokata przed przejściem do radców prawnych (lub odwrotnie), można więc to zrobić nawet kilka dni po egzaminie zawodowym zgodnym z odbywaną aplikacją.

Wskazała także na praktyczne trudności wywołane tą zmianą. Po pierwsze nie wystarczy zmiana tylko dwóch przepisów, bo dla zachowania spójności trzeba by znowelizować także kilka innych. Po drugie faktycznie minimalny program szkolenia aplikacji adwokackiej wynosi 140 godzin, a radcowskiej – 240 godzin. Różnica jest więc zasadnicza i zmiana mogłaby spowodować, że aplikanci zmienialiby korporację tuż przed egzaminem (np. kończąc aplikację adwokacką, przystępowaliby do radcowskiego). A to znacznie utrudniłoby samorządom przygotowanie odpowiednich sal dla komisji egzaminacyjnych. Dziś bowiem wiedząc mniej więcej, ilu mają aplikantów na roku, mogą oszacować, ilu chętnych przystąpi do egzaminu – po zmianie byłoby to prawie niemożliwe. Zwłaszcza, że wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się na 21 dni przed nim, a salę trzeba wynajmować ze znacznie większym wyprzedzeniem, zwłaszcza w dużych miastach.

Komisja odrzuciła petycję - zbliżanie samorządów powinno się odbywać na drodze dialogu między nimi

Z kolei wiceprzewodnicząca Komisji Urszula Augustyn (KO) prowadząca posiedzenie, wskazała, że argument o wynajmie sal jej nie przekonuje, i że można wobec tego wydłużyć czas przed egzaminem, w jakim aplikanci powinni wskazać, który z nich chcą zdawać (by dać samorządom więcej czasu), podobnie jak argument o możliwości zmiany korporacji tuż po egzaminie. Podkreśliła też, że oba zawody mają faktycznie prawie identyczne uprawnienia, a proces ich zbliżania trwa już od 20 lat, z inicjatywy samych samorządów, jak i Ministerstwa Sprawiedliwości. Postulowana w petycji zmiana wpisuje się w ten trend. Przeciwnego zdania był poseł Krzysztof Bojarski, który wskazał, że najlepszą metodą do zbliżania zawodów jest dialog między nimi, a w tym przypadku oba były przeciwne takiej zmianie. Wiceprzewodnicząca ogłosiła finalnie, że komisja nie uwzględni prośby przewidzianej w petycji, co nie powinno jednak zamykać wspomnianego dialogu w celu zbliżenia obu samorządów.