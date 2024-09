W związku z sytuacją powodziową i pytaniami dotyczącymi przebiegu egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, które są zaplanowane na 28 września 2024 r., resort sprawiedliwości zapewnił, że pozostaje w kontakcie z Komisjami Egzaminacyjnymi oraz obsługującymi je radami na terenach objętych powodzią. Jednocześnie poinformowano, że zgodnie z aktualnym stanem (zwłaszcza co do lokalizacji sal egzaminacyjnych), obecnie, termin i miejsca przeprowadzenia egzaminów pozostają bez zmian.

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze 2024

Egzaminy wstępne na aplikacje mają przeprowadzone jednocześnie w 19 miastach. Powołano 45 komisji egzaminacyjnych: 15 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 21 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej oraz 3 komisje ds. aplikacji komorniczej.

Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, składające się ze 150 pytań i trzech propozycji odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzymają kandydaci, którzy odpowiedzą poprawnie przynajmniej na 100 pytań.

Z ostatnio opublikowanych danych MS wynika, że wnioski o dopuszczenie do egzaminów złożyło około 5 670 kandydatów: na aplikację adwokacką ok. 2 200 osób, na aplikację radcowską ok. 2 800, na aplikację notarialną ok. 570, a na aplikację komorniczą ok. 100 osób.

Przypomnijmy, iż w 2023 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze dopuszczono 6 310 osób, a przystąpiło do nich 6 058. Do zdawania na aplikację adwokacką dopuszczono 2 507 osób, przystąpiły 2 394 osoby, zdało 1 445 osób, tj. 60,4%. Natomiast na aplikację radcowską dopuszczono 3 098 osób, przystąpiło 2 982 osoby, pozytywny wynik uzyskały 1 804 osoby, tj. 60,5%. Mniejszym zainteresowaniem cieszyła się aplikacja notarialna i komornicza. Na aplikację notarialną dopuszczono 559 osób, przystąpiło do niej 542 osoby, a zdało 296 osób, tj. 54,6%. Spośród osób zgłaszających się na aplikację komorniczą, do zdawania egzaminu dopuszczono 146 osób, przystąpiło do niego 140 osób, a pozytywny rezultat uzyskały 122 osoby, czyli 87,1% zdających.