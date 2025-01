Losy budżetu w rękach prezydenta. Co z wynagrodzeniami dla urzędników i nauczycieli?

– Jak nie można odwołać się do poczucia honoru, to może trzeba odwołać się do poczucia głodu – powiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek w wypowiedzi dla serwisu money.pl.

Jeśli prezydent skieruje ustawę do TK, to nie zahamuje to polityki budżetowej rządu. Jak przypomina prof. Maciej Serowaniec, konstytucjonalista z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, polskie rozwiązania prawne gwarantują stabilność finansów państwa. – Przewidują bowiem możliwość prowadzenia przez rząd polityki budżetowej na podstawie projektu budżetu – dodaje.

Trybunał nie powinien sądzić we własnej sprawie

Czy w ogóle TK powinien się zajmować przepisami dotyczącymi jego samego, nawet jeśli są zawarte w ustawie o finansach państwa? Wątpliwości ma prof. Andrzej Jackiewicz, konstytucjonalista z Uniwersytetu w Białymstoku. – Nikt nie powinien być bowiem sędzią we własnej sprawie. Polski system konstytucyjny nie przewiduje jednak, by w takiej sytuacji jakikolwiek inny organ mógł zbadać zgodność takich przepisów z konstytucją – zauważa prof. Jackiewicz. Przyznaje jednak, że jeśli wniosek prezydenta w tej sprawie trafi do TK, to ten się prawdopodobnie nim zajmie.

Co się stanie, gdyby Trybunał orzekł o wadliwości tegorocznej ustawy budżetowej? TK może orzec o niekonstytucyjności ustawy w całości albo tylko w niektórych częściach. W praktyce jednak rząd wobec zastrzeżeń co do składu i działalności Trybunału i tak nie publikuje jego orzeczeń. A ponieważ i tak Rada Ministrów może przez cały rok prowadzić politykę budżetową tylko na podstawie projektu ustawy budżetowej, cokolwiek by robił Trybunał – rząd się tym raczej nie przejmie.

Czytaj więcej Budżet i podatki W budżecie brakuje dużo pieniędzy. Czy podobnie będzie w 2025 roku? Pod względem dochodów w kasie państwa ten rok trzeba zaliczyć do straconych. Ale pojawia się coraz więcej ostrzeżeń, że również na przyszły rok wpływy podatkowe, głównie z VAT, założono na zbyt optymistycznym poziomie.

Pat prawny z wynagrodzeniami budżetówki

Kłopot może być natomiast z podwyżkami dla pracowników sfery budżetowej. Zgodnie bowiem z art. 8 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej następuje w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej z wyrównaniem od 1 stycznia. Aby te podwyżki nastąpiły, ustawa budżetowa musi zostać opublikowana. Bez podpisu prezydenta ustawa nie jest ustawą, a więc nie będzie opublikowana.